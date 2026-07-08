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தாத்தா மேல பாசம்!. வீடு வாங்க வச்சிருந்த பணத்தில் FIFA கால்பந்து டிக்கெட் வாங்கிய பேரன்!..
தற்போதெல்லாம் உறவுகளுக்கு இடையே கொடுக்கப்படும் அன்பும், முக்கியத்துவமும், மரியாதையும் குறைந்துவிட்டது என பலரும் சொல்கிறார்கள். குறிப்பாக இந்த கால இளைஞர்கள் முதியவர்களை மதிப்பதில்லை என்கிற கருத்து பரவலாக இருக்கிறது. ஆனால், அது முழுதாக குறைந்து விடவில்லை.. பெரியவர்கள் இளைஞர்கள் அன்பு காட்டுகிறார்கள் என்பதை நிரூபிக்கும்படியான சம்பவம் இங்கிலாந்தில் நடந்திருக்கிறது.
தற்போது உலக கோப்பை கால்பந்து போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளும் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றன..
இந்நிலையில் சொந்த வீடு வாங்குவதற்காக வைத்திருந்த 12 லட்ச ரூபாய் பணத்தை கால்பந்து உலக கோப்பை தொடருக்கு தனது 80 வயது தாத்தாவை அழைத்து செல்வதற்காக ஜேக்கப் (21) என்கிற இளைஞர் செலவழித்திருக்கிறார். இது தொடர்பான புகைப்படத்தை அவர் தனது சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட அவரின் பதிவு சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலானது. எனவே, அவரை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
அதோடு, அவர் செலவு செய்த அந்த தொகையை அவருக்கு கொடுப்பதாக அமெரிக்கவை சேர்ந்த Melawin என்கிற நிறுவனம் உறுதியளித்துள்ளது. சிறுவயதில் தனக்காக செலவழித்த தாத்தாவின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றவே இதை செய்ததாக ஜேக்கப் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறியிருக்கிறார்.
தற்போது உலக கோப்பை கால்பந்து போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளும் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றன..
இந்நிலையில் சொந்த வீடு வாங்குவதற்காக வைத்திருந்த 12 லட்ச ரூபாய் பணத்தை கால்பந்து உலக கோப்பை தொடருக்கு தனது 80 வயது தாத்தாவை அழைத்து செல்வதற்காக ஜேக்கப் (21) என்கிற இளைஞர் செலவழித்திருக்கிறார். இது தொடர்பான புகைப்படத்தை அவர் தனது சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட அவரின் பதிவு சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலானது. எனவே, அவரை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
பால் விலை உயர்கிறது!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!.. முகவர்கள் கண்டனம்..
41 பேர் குடும்பத்திற்கு அரசு வேலை கொடுக்க கூடாது: நாம் தமிழர் கட்சி நீதிமன்றத்தில் முறையீடு..
கரூரில் அண்மையில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசல் அசம்பாவிதத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு சார்பில் அரசு வேலை வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க முதலமைச்சர் விஜய் நாளை மறுநாள் கரூர் செல்ல உள்ள நிலையில், இந்த அரசு வேலை வழங்கும் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
இனி அரசு மருத்துவமனைகளில் வாட்ஸ் அப் மூலம் ஓபி சீட்டு.. வரிசையில் நிற்க வேண்டாம்...
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் புறநோயாளிகள் சீட்டு பெறுவதற்காக பொதுமக்கள் அதிகாலையிலிருந்தே நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அரசு அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இனி பொதுமக்கள் தங்களின் வீட்டிலிருந்தே வாட்ஸ்அப் செயலி மூலம் மிக எளிதாக ஓபி சீட்டுகளை பெற்று கொள்ளலாம் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.