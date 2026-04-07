செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva

'X' தளத்தில் இனி வீடியோ லிங்குகளை காப்பி செய்ய முடியாதா? சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் செய்தி

Elon mUsk
எலான் மஸ்க்கின் 'X' தளத்தில் இனி வீடியோ லிங்குகளை காப்பி செய்ய முடியாது என்று சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் செய்தி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் பேஸ்புக் போன்ற தளங்களில் இந்த தகவல் வேகமாக பரவியதை அடுத்து, பயனர்கள் மத்தியில் பெரும் விவாதம் உருவானது.
 
இருப்பினும், இந்த செய்தி முற்றிலும் வதந்தி என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது ஏப்ரல் முட்டாள்கள் தினத்தை முன்னிட்டு யாரோ விளையாட்டாக பரப்பிய தகவலாகும். 
 
'X' தளத்தில் இப்போதும் பயனர்கள் வழக்கம்போல வீடியோ லிங்குகளை காப்பி செய்து மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். எந்தவொரு புதிய மாற்றமும் இந்த அம்சத்தில் கொண்டு வரப்படவில்லை. எனவே, வைரலான அந்த பதிவு உண்மைக்கு புறம்பானது என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
இத்தகைய ஆதாரமற்ற தகவல்களை நம்ப வேண்டாம் என்றும், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வரும் வரை காத்திருக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

விஜய் தொகுதியில் போட்டியிடும் மூன்று விஜய்!.. எப்படியெல்லாம் பண்றாங்க!...நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள கட்சி தமிழக வெற்றிக் கழகம். முதல் முறையாக இந்த கட்சி சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

ஐயப்பன் கோவிலில் பெண்கள் நுழைய தடை.. தேர்தலுக்கு 2 நாட்களுக்கு முன் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரம்..சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்குள் 10 முதல் 50 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள் நுழைவதற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையை ஆதரித்து, மத்திய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் விரிவான பிரமாண பத்திரத்தைத் தாக்கல் செய்துள்ளது.

5 மாநில தேர்தல் முடிவை நிர்ணயிப்பது 3 பெண்களா? அவர்கள் யார் யார்?2026ஆம் ஆண்டில் நடைபெறும் 5 மாநில சட்டமன்ற தேர்தலின் தலைவிதியை தீர்மானிக்கப்போவது அரசியல் கூட்டங்களோ அல்லது வாக்குறுதிகளோ அல்ல; மாறாக மூன்று மாநிலங்களை சேர்ந்த மூன்றுவகை சாமானிய பெண்களே. தமிழகத்தின் இல்லத்தரசி, வங்காளத்து பெண் வாக்காளர் மற்றும் கேரளத்து 'கல்பைஃப்' ஆகிய மூவருமே இந்த தேர்தலின் நிஜமான சக்திகள்.

5 கிலோ எடையுள்ள இலவச சிலிண்டர்.. மத்திய அரசு அறிவிப்பு.. பேச்சுலர்கள் நிம்மதி..!மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம், புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு 5 கிலோ எடையுள்ள இலவச வர்த்தக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் ஒதுக்கீட்டை அனைத்து மாநிலங்களிலும் இரண்டு மடங்காக உயர்த்தியுள்ளது.

மகா கும்பமேளாவில் பிரபலமான ஐஐடி பாபா.. ஆன்மீகம் - தியானம் பல்கலைகழகம் ஆரம்பிக்க இருப்பதாக அறிவிப்பு..!பிரயாக்ராஜ் மகா கும்பமேளாவில் "ஐஐடி பாபா" என்று பிரபலமடைந்த அபய், தனது திருமணத்திற்கு பிறகு மனைவி பிரீத்திகாவுடன் தனது சொந்த ஊரான ஹரியானாவின் ஜஜ்ஜருக்கு வருகை தந்துள்ளார்.

