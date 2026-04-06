திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026 (07:52 IST)

நாளை வரை கெடு.. அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்படவில்லை என்றால் ஈரானை முழுமையாக அழிப்பேன்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரானுடன் வரும் செவ்வாய்க்கிழமைக்குள் அமைதி ஒப்பந்தம் எட்டப்படாவிட்டால், அந்த நாட்டை முழுமையாக தகர்க்கப்போவதாக பகிரங்கமாக எச்சரித்துள்ளார். 
 
ஈரானின் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும் பாலங்கள் உள்ளிட்ட பொதுமக்களின் அத்தியாவசிய உள்கட்டமைப்புகளை இலக்கு வைக்கப்போவதாக அவர் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
செவ்வாய்க்கிழமை மின் நிலையம் மற்றும் பாலங்கள் தகர்க்கப்படும் நாளாக இருக்கும் என்று டிரம்ப் பதிவிட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலால் ஏற்படும் பொதுமக்களின் உயிரிழப்புகள் குறித்த கவலைகளை நிராகரித்துள்ள அவர், ஈரான் அரசை எதிர்க்கும் மக்கள் இந்த நடவடிக்கையை ஆதரிப்பார்கள் என்று கூறியுள்ளார்.
 
இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள ஈரான் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் முகமது பாகர் காலிபாப், டிரம்பின் இந்த பொறுப்பற்ற நடவடிக்கைகள் அமெரிக்காவை ஒரு நரகத்திற்கு இட்டுச் செல்லும் என்று எச்சரித்துள்ளார். 
 
வளைகுடா நாடுகள் மற்றும் இஸ்ரேல் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் நடத்தக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவுவதால், இப்பகுதியில் போர் மேகங்கள் சூழ்ந்துள்ளன. பாகிஸ்தான், எகிப்து மற்றும் துருக்கி நாடுகள் சமரச முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும், இன்னும் தீர்வு எட்டப்படவில்லை.
 
ஓட்டு போடு இல்லனா போ!.. நான் சாவுறேன்!.. விஜய் தொகுதியில் சீமான் பிரச்சாரம்!...

ஓட்டு போடு இல்லனா போ!.. நான் சாவுறேன்!.. விஜய் தொகுதியில் சீமான் பிரச்சாரம்!...அதிமுக, திமுக போன்ற திராவிட கட்சிகளுக்கு எதிராக தமிழ் தேசியத்தை முன்னிறுத்தி அரசியல் கட்சியை துவங்கியவர் சீமான்

புதுவையில் மீண்டும் இரட்டை எஞ்சின் அரசு: பாஜக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கை..!

புதுவையில் மீண்டும் இரட்டை எஞ்சின் அரசு: பாஜக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கை..!புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது தேர்தல் அறிக்கையை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.

50 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் தரும் வேலையை விட்டுவிட்டு எழுத்து துறைக்கு வந்த இளம்பெண்.. அதன்பின் என்ன நடந்தது?

50 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் தரும் வேலையை விட்டுவிட்டு எழுத்து துறைக்கு வந்த இளம்பெண்.. அதன்பின் என்ன நடந்தது?வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிவிட்டோம் என்று நினைக்கும் ஒரு தருணத்தில், ஆண்டுக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் ஊதியம் தரும் வேலையை யாராவது விடுவார்களா? சான்யா பத்ரா அதை செய்திருக்கிறார்.

ஒரு முழு ரயில் பெட்டியையும் ரிசர்வ் செய்த திருமண வீட்டார்.. ஆடல், பாடல் என கொண்டாட்டம்..

ஒரு முழு ரயில் பெட்டியையும் ரிசர்வ் செய்த திருமண வீட்டார்.. ஆடல், பாடல் என கொண்டாட்டம்..இந்திய திருமணங்கள் என்றாலே ஆடல், பாடல் மற்றும் கொண்டாட்டங்களுக்கு பஞ்சம் இருக்காது. சமீபத்தில் இணையத்தில் வைரலாகி வரும் ஒரு வீடியோ, இந்த கொண்டாட்டத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து சென்றுள்ளது.

வடிவேலு காமெடி நிஜமாயிடுச்சி!. ஃபில்அப் பண்ணாம வேட்புமனு தாக்கல் செய்த தவெக வேட்பாளர்!..

வடிவேலு காமெடி நிஜமாயிடுச்சி!. ஃபில்அப் பண்ணாம வேட்புமனு தாக்கல் செய்த தவெக வேட்பாளர்!..ஒரு படத்தில் வடிவேலு ஒரு வங்கியில் கொள்ளையடிப்பதற்காக தனது நண்பர்களோடு செல்வார்..

