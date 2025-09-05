வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (18:22 IST)

இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவை இருள் சூழ்ந்த சீனாவிடம் இழந்துவிட்டோம்: அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்

Trump Xi jingping
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய இரு நாடுகளையும் இருள் சூழ்ந்த சீனாவிற்கு இழந்துவிட்டதாக கூறியிருப்பது உலக அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
சமீபத்தில் அளித்த நேர்காணலில், ரஷ்யா மற்றும் சீனா உடனான தனது உறவுகளை பற்றி விவாதித்த அவர், உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர, ரஷ்யாவுடன் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்திருக்கலாம் என்றும், இதன் மூலம் உலக அளவில் அமெரிக்கா இன்னும் வலுவான நிலையில் இருந்திருக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டார். ஆனால், "இப்போது, அமெரிக்கா, ரஷ்யா மற்றும் சீனா ஆகிய மூன்று நாடுகளும் மிக மோசமான உறவில் இருக்கின்றன" என்று அவர் வருத்தம் தெரிவித்தார்.
 
மேலும் "இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவை, இருள் சூழ்ந்த சீனாவிற்கு இழந்துவிட்டோம். இது ஒருபோதும் நடக்க அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கக் கூடாது" என்று அவர் குறிப்பிட்டார். 
 
அமெரிக்க அதிபரின் இந்த கருத்துக்கள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது,
 
Edited by Mahendran

நீட் தேர்வை விட கொடுமையானது ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு.. சபாநாயகர் அப்பாவு..!

நீட் தேர்வை விட கொடுமையானது ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு.. சபாநாயகர் அப்பாவு..!தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் மு. அப்பாவு, நீட் தேர்வை விட ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு இன்னும் கொடுமையானது என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

நாளை ஒரு கோடி பேரை கொல்வோம்.. விநாயகர் சிலை கரைப்பு விழாவுக்கு வந்த மிரட்டல்..!

நாளை ஒரு கோடி பேரை கொல்வோம்.. விநாயகர் சிலை கரைப்பு விழாவுக்கு வந்த மிரட்டல்..!மும்பையில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நெருங்கும் வேளையில், நகரில் பயங்கரவாத தாக்குதல் குறித்த அச்சுறுத்தல் செய்தி வாட்ஸ்அப் மூலம் வெளியாகி பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி, ராஜ் குந்த்ராவுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ்.. என்ன காரணம்?

நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி, ராஜ் குந்த்ராவுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ்.. என்ன காரணம்?மகாஷ்டிராவின் மும்பை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார், நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி மற்றும் அவரது கணவர் ராஜ் குந்த்ரா மீது, ரூ.60 கோடி மோசடி செய்ததாக கூறி, லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளனர்.

நாளை மறுநாள் சந்திர கிரகணம்.. 82 நிமிடங்கள் தெரியும்.. வெறும் கண்ணால் பார்க்கலாமா?

நாளை மறுநாள் சந்திர கிரகணம்.. 82 நிமிடங்கள் தெரியும்.. வெறும் கண்ணால் பார்க்கலாமா?செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி, வானில் அரிய வகை முழு சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது. இந்த சந்திர கிரகணம் 82 நிமிடங்கள் நீடிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மார்க் ஸக்கர்பெர்க் மீது மார்க் ஸக்கர்பெர்க் வழக்கு.. 5 முறை கணக்கை நீக்கியதாக குற்றச்சாட்டு..!

மார்க் ஸக்கர்பெர்க் மீது மார்க் ஸக்கர்பெர்க் வழக்கு.. 5 முறை கணக்கை நீக்கியதாக குற்றச்சாட்டு..!மெட்டா நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி மார்க் ஸக்கர்பெர்க் மீது, அதே பெயரை கொண்ட ஒரு வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். ஃபேஸ்புக் கணக்கு முடக்கப்பட்டதால் விளம்பர வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாகவும், அதற்கு இழப்பீடு வழங்க கோரியும் இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com