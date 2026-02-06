வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026
Last Updated : வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026 (08:01 IST)

விவேக் ராமசாமி வீட்டிற்கு வந்த சாவித்ரி.. தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் கொட்டிய அதிர்ஷ்டம்..
அமெரிக்காவின் ஓஹியோ மாகாண ஆளுநர் பதவிக்கான குடியரசு கட்சி வேட்பாளரான விவேக் ராமசாமி, தனக்கு மூன்றாவது குழந்தை பிறந்திருப்பதாக மகிழ்ச்சியுடன் அறிவித்துள்ளார். விவேக் மற்றும் அவரது மனைவி அபூர்வா தங்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளதை மருத்துவமனையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களுடன் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளனர்.
 
இக்குழந்தைக்கு 'சாவித்ரி' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்து புராணங்களின்படி இதற்கு 'சூரிய ஒளி' அல்லது 'கதிரியக்க ஆற்றல்' என்று பொருள். ஆளுநர் பதவிக்கான கடுமையான தேர்தல் பரப்புரைகளுக்கு மத்தியில் இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. 
 
இவருக்கு போட்டி வேட்பாளரான ஏமி ஆக்டன் உள்ளிட்ட பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளனர். அதே சமயம், இப்பெயர் கலாச்சார ஒருங்கிணைப்பு குறித்த சில விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது. தற்போதைய ஆளுநர் மைக் டிவைனின் ஆதரவை பெற்றுள்ள விவேக் ராமசாமி, ராப் மெக்கோலியுடன் இணைந்து இந்த தேர்தலில் களம் காண்கிறார். 
 
குடும்பம் விரிவடைந்துள்ள இந்த வேளையில், ஆதரவாளர்களின் அன்பிற்கு அவர் தனது நெகிழ்ச்சியான நன்றியை தெரிவித்துள்ளார்.
 
