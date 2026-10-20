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  4. Vivek Ramaswamy Leads Amy Acton by Three Points in Tight Ohio Governor Race Ahead of November 3 Election
Written By SIVA SIVA

ஓகையோ மாகாண ஆளுநர் தேர்தல் .. விவேக் ராமசாமியை எதிர்த்து பெண் வேட்பாளர்...

விவேக் ராமசுவாமி
Written By: SIVA
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (13:00 IST)
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அமெரிக்காவின் ஓகையோ மாகாண ஆளுநர் தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளரான இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த விவேக் ராமசுவாமி, ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர் ஏமிாக்டனை விட மூன்று புள்ளிகள் முன்னிலையில் உள்ளதாக சமீபத்திய கருத்துக்கணிப்புத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
டொனால்ட் டிரம்பின் ஆதரவுடன் களமிறங்கிய 41 வயதான விவேக் ராமசுவாமிக்கும்,  ஏமி ஆக்டனுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. வரவிருக்கும் நவம்பர் 3-ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், கணிப்புச் சந்தைகள் ஏமி ஆக்டனின் வெற்றி வாய்ப்பை அதிகம் காட்டுவதோடு, சில கருத்துக்கணிப்புகள் விவேக் ராமசுவாமிக்கு சாதகமாக உள்ளன.
 
பிரச்சாரத்தின் போது விவேக் ராமசுவாமி சில சவால்களைச் சந்தித்திருந்தாலும், குடியரசுக் கட்சியின் பாரம்பரிய கோட்டையாக விளங்கும் ஓகையோவைத் தக்கவைக்க டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் துணைத் தலைவர் ஜே.டி. வன்ஸ் போன்ற தலைவர்கள் தீவிரப் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 
 
ஓகையோ வரலாற்றில் இதுவரை பெண் ஆளுநர் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. விவேக் ராமசுவாமி வெற்றி பெற்றால், பாபி ஜிண்டால் மற்றும் நிக்கி ஹேலிக்குப் பிறகு அமெரிக்காவின் ஆளுநராகும் மூன்றாவது இந்திய வம்சாவளி என்ற பெருமையப் பெறுவார்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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