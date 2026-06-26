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வெனிசுலா சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 14000 கிமீ தள்ளி இருக்கும் இந்தியாவுக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய சிக்கல்..
வெனிசுலாவில் கடந்த ஜூன் 24 அன்று அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட 7.2 மற்றும் 7.5 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த இரட்டை நிலநடுக்கங்கள், அந்நாட்டுடன் இந்தியா மேற்கொண்டு வரும் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த 125 ஆண்டுகளில் இல்லாத இந்த மிக மோசமான பேரிடரால் நூற்றுக்கணக்கானோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
ஈரான் போர் காரணமாக மத்திய கிழக்கில் ஏற்பட்ட எண்ணெய் விநியோக தடைகளுக்கு மாற்றாக, இந்தியா சமீபகாலமாக வெனிசுலாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை பெருமளவில் அதிகரித்திருந்தது. குறிப்பாக, கடந்த ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் இந்த இறக்குமதி உச்சத்தை தொட்டது.
இந்த சூழலில் ஏற்பட்டுள்ள நிலநடுக்கம் காரணமாக, வெனிசுலாவின் முக்கிய ஏற்றுமதி துறைமுகமான 'லா குவைரா' அவசரநிலை பிரகடனத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதனால் கப்பல் போக்குவரத்து தாமதம், மின் தடை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு எண்ணெய் விநியோகம் பாதிக்கப்படலாம் என காப்பீட்டுத்துறை நிபுணர் குணால் கன்னா எச்சரித்துள்ளார்.
இதுமட்டுமின்றி, வெனிசுலாவின் எண்ணெய் திட்டங்களில் இந்தியாவின் 'ஓஎன்ஜிசி விதேஷ்' நிறுவனம் நேரடியாக முதலீடு செய்துள்ளது. சமீபத்தில் தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, வெனிசுலாவின் தற்காலிக அதிபர் டெல்சி ரோட்ரிக்ஸை சந்தித்து சுரங்கம் மற்றும் மருந்து உற்பத்தி உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்திய முதலீடுகளை விரிவுபடுத்துவது குறித்து பேசியிருந்தார். தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நிலநடுக்கம் இந்த முதலீட்டு திட்டங்களையும், கப்பல் காப்பீட்டு செலவுகளையும் பெருமளவில் பாதிக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.
Edited by Siva
Samsung Galaxy M47 5G.. இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் தேதி அறிவிப்பு...!
ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்துள்ள சாம்சங் நிறுவனம், தனது அடுத்த அதிரடி தயாரிப்பான Samsung Galaxy M47 5G மொபைலை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய தயாராகிவிட்டது. Next Level Monster என்ற மிரட்டலான அடைமொழியுடன் வரவிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், ஜூன் 29 ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது.
முதல்வர் விஜய் எழுதிய கடிதத்தில் ஒன்றிய அரசு இல்லை.. அதற்கு பதிலாக இந்திய அரசு... இணக்கமாக செல்கிறாரா?
தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள், தன் அரசு சார்பில் வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகளில் மத்திய அரசை குறிக்க "ஒன்றிய அரசு" என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக "இந்திய அரசு" என்ற சொல்லை பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளார். முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் டெல்லி அரசை "ஒன்றிய அரசு" என்றே தொடர்ந்து அழைத்து வந்த நிலையில், புதிய முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி மாற்றம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.