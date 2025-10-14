செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (16:36 IST)

அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்கு எதிர்ப்பு: நார்வே தூதரகத்தை மூடியது வெனிசுலா அரசு..!

அமைதிக்கான நோபல் பரிசுக்கு எதிர்ப்பு: நார்வே தூதரகத்தை மூடியது வெனிசுலா அரசு..!
வெனிசுலாவின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மரிய கொரினா மச்சாடோவுக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், நார்வேயில் உள்ள தனது தூதரகத்தை வெனிசுலா அரசு மூடியுள்ளது.
 
வெனிசுலா மக்களின் ஜனநாயக உரிமைகளுக்காக மச்சாடோ போராடியதை பாராட்டி, நார்வேயின் தன்னாட்சி அமைப்பான நோபல் கமிட்டி அவருக்கு பரிசை அறிவித்தது.
 
இந்த அறிவிப்புக்குப் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த வெனிசுலா அரசு, நார்வே தலைநகர் ஒஸ்லோவில் உள்ள தூதரகத்தை மூடுவதாக உடனடியாக அறிவித்தது.
 
வெனிசுலா எடுத்த இந்த முடிவால் வருத்தம் தெரிவித்துள்ள நார்வேயின் வெளியுறவு அமைச்சகம், காரணம் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், இரு நாடுகளுக்குமிடையே தொடர்ந்து நல்லுறவைப் பேண விரும்புவதாக தெரிவித்துள்ளது. 
 
எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு நோபல் வழங்கப்பட்ட விவகாரம், இரண்டு நாடுகளின் இராஜதந்திர உறவில் பிளவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

மாவோயிஸ்ட் வேட்டை! ஆயுதங்களை ஒப்படைத்து சரணடைந்த மாவோயிஸ்ட் முக்கிய தலைவன்!

மாவோயிஸ்ட் வேட்டை! ஆயுதங்களை ஒப்படைத்து சரணடைந்த மாவோயிஸ்ட் முக்கிய தலைவன்!நாடு முழுவதும் மாவோயிஸ்ட் நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ள நிலையில் மகாராஷ்டிராவில் முக்கிய மாவோயிஸ்ட் தலைவன் சரணடைந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எதிர்காலத்தில் இந்தியாவும், பாகிஸ்தானும் ஒன்றாக வாழ்வார்கள்! - டொனால்டு ட்ரம்ப்!

எதிர்காலத்தில் இந்தியாவும், பாகிஸ்தானும் ஒன்றாக வாழ்வார்கள்! - டொனால்டு ட்ரம்ப்!இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான பிரச்சினைகள் மறைந்து இருவரும் ஒன்றாக வாழ்வார்கள் என டொனால்டு ட்ரம்ப் பேசியுள்ளார்.

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினை திடீரென சந்தித்தது ஏன்? திருமாவளவன் விளக்கம்..!

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினை திடீரென சந்தித்தது ஏன்? திருமாவளவன் விளக்கம்..!சாதி பெயர்கள் கொண்ட பெயர்களை மாற்றியமைத்து அரசாணை வெளியிட்ட தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார்.

இத்தாலி பிரதமர் மெலோனியை 'அழகி' என்று புகழ்ந்த டிரம்ப்..! குவியும் கண்டனங்கள்..!

இத்தாலி பிரதமர் மெலோனியை 'அழகி' என்று புகழ்ந்த டிரம்ப்..! குவியும் கண்டனங்கள்..!எகிப்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச அமைதி மாநாட்டில், இத்தாலி பிரதமர் ஜியோர்ஜியா மெலோனியை குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் துருக்கி அதிபர் எர்டோகன் ஆகியோர் அவரது தோற்றத்தை புகழ்ந்து பேசியது சர்ச்சையாகி உள்ளது.

ஹிஜாப் விவகாரம்: கேரள கத்தோலிக்க பள்ளிக்கு 2 நாட்கள் விடுமுறை.. பாஜக கண்டனம்..!

ஹிஜாப் விவகாரம்: கேரள கத்தோலிக்க பள்ளிக்கு 2 நாட்கள் விடுமுறை.. பாஜக கண்டனம்..!கேரளாவில் லத்தீன் கத்தோலிக்க தேவாலயத்தால் நடத்தப்படும் சிபிஎஸ்இ பள்ளி ஒன்றில், மாணவி ஒருவர் ஹிஜாப் அணிய வலியுறுத்தியதால் ஏற்பட்ட பதற்றம் காரணமாக, பள்ளி நிர்வாகம் இரண்டு நாட்களுக்கு (திங்கள் மற்றும் செவ்வாய்) விடுமுறை அறிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com