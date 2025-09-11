வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (08:59 IST)

டிரம்புக்கு மிக நெருக்கமானவர் சுட்டுக்கொலை.. பல்கலை வளாகத்தில் நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் தீவிர ஆதரவாளரான சார்லி கிர்க், உட்டா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் சுட்டு கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
‘டர்னிங் பாயிண்ட் யுஎஸ்ஏ’ என்ற இளைஞர் அமைப்பின் இணை நிறுவனர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக இருந்த 31 வயதான சார்லி கிர்க், மாணவர்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது மர்ம நபர் ஒருவரால் கழுத்தில் சுடப்பட்டார். உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட அவர், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இந்தச் சம்பவம் அமெரிக்காவில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்தத் துயர செய்தியை டொனால்ட் டிரம்ப் தனது சமூக வலைத்தளமான ‘ட்ரூத் சோஷியல்’ பக்கத்தில் உறுதிசெய்துள்ளார். தனது இரங்கல் பதிவில், "அமெரிக்க இளைஞர்களின் மனதை கிர்க்கை விட வேறு யாரும் புரிந்துகொண்டதில்லை. அவர் அனைவராலும் விரும்பப்பட்டார். இப்போது அவர் நம்மிடையே இல்லை" என்று உருக்கமான வார்த்தைகளைப் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
இந்தச் சம்பவம் குறித்து காவல்துறை தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. சுட்டு கொல்லப்பட்ட கிர்க்கிற்கு மனைவி எரிக்கா மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். 
 
Edited by Siva
 

முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள் ஆளுனர்களுக்கு 10 ஆண்டு சிறை: பாகிஸ்தானில் பரபரப்பு..!

முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள் ஆளுனர்களுக்கு 10 ஆண்டு சிறை: பாகிஸ்தானில் பரபரப்பு..!பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானின் 17 ஆதரவாளர்களுக்கு பயங்கரவாத தடுப்பு நீதிமன்றம் 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்துத் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

Go Back Rahul.. உபியில் ராகுல் காந்திக்கு எதிராக திடீர் போராட்டம்..!

Go Back Rahul.. உபியில் ராகுல் காந்திக்கு எதிராக திடீர் போராட்டம்..!இரண்டு நாள் பயணமாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் ரேபரேலி தொகுதிக்கு வருகை தந்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு எதிராக, 'கோ பேக் ராகுல்' என்ற போராட்டம் நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

சென்னையின் பல பகுதிகளில் திடீர் மழை.. இன்று இரவு எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்?

சென்னையின் பல பகுதிகளில் திடீர் மழை.. இன்று இரவு எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்?சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வந்த கடும் வெப்பத்தை தணிக்கும் வகையில், நகரின் முக்கியப் பகுதிகளான சென்ட்ரல், பாரிஸ், மெரினா, கிண்டி, ஆலந்தூர், எழும்பூர், சேப்பாக்கம், அண்ணா சாலை, நுங்கம்பாக்கம், தேனாம்பேட்டை மற்றும் பட்டினப்பாக்கம் ஆகிய இடங்களில் இன்று திடீரென மிதமான மழை பெய்தது.

’தலைவன் தலைவி’ போல் ஒரு உண்மை சம்பவம்: விவாகரத்து பெற்றும் ஒன்றாக வாழும் தம்பதிகள்!

’தலைவன் தலைவி’ போல் ஒரு உண்மை சம்பவம்: விவாகரத்து பெற்றும் ஒன்றாக வாழும் தம்பதிகள்!சமீபத்தில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற தமிழ் திரைப்படம் 'தலைவன் தலைவி'. இதில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் நித்யா மேனன் தம்பதிகள் விவாகரத்து பெற்று பிரிந்து வாழ்வார்கள். அதன் பின் மீண்டும் சேர்ந்து வாழ்வது போன்று கதைக்களம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதுபோன்று, அமெரிக்காவில் ஒரு தம்பதி விவாகரத்து பெற்று பிரிந்தாலும், ஒரே வீட்டில் ஒன்றாக வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

இனி உலகமெங்கும் UPI பரிவர்த்தனை: 192 நாடுகளில் விரிவாக்கம் செய்ய திட்டம்

இனி உலகமெங்கும் UPI பரிவர்த்தனை: 192 நாடுகளில் விரிவாக்கம் செய்ய திட்டம்இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை தளமான UPI, உலகளவில் தனது எல்லையை விரிவுபடுத்த உள்ளது. இந்தியாவில் பெரும்பாலான மக்கள் பயன்படுத்தும் இந்த வசதியை, மொத்தம் 192 நாடுகளில் விரிவுபடுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

