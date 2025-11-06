வியாழன், 6 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 6 நவம்பர் 2025 (08:09 IST)

டிரம்ப் மீது எங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது: அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் அதிர்ச்சி கருத்து..!

டிரம்ப் மீது எங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது: அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் அதிர்ச்சி கருத்து..!
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் விதித்த உலகளாவிய வரிகளுக்கு எதிரான ஒரு முக்கிய வழக்கை அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று விசாரித்தது. இந்த வழக்கில், நீதிபதிகள், டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் வாதங்கள் குறித்து கடுமையான சந்தேகங்களை எழுப்பினர்.
 
தலைமை நீதிபதி ஜான் ராபர்ட்ஸ் மற்றும் நீதிபதி நீல் கோர்சச் உட்பட பல நீதிபதிகள், வரிகளை நியாயப்படுத்த டிரம்ப் நிர்வாகம் பயன்படுத்திய 1977 ஆம் ஆண்டின் IEEPA குறித்து கேள்வி எழுப்பினர். "வரிகளை நியாயப்படுத்த இந்த சட்டம் இதற்கு முன்னர் பயன்படுத்தப்படவில்லை" என்று ராபர்ட்ஸ் குறிப்பிட்டார்.
 
காங்கிரஸின் ஒப்புதல் இல்லாமல் ஜனாதிபதி வரிகளை விதிக்க முடியுமா? என்பதுதான். வரிகள் விதிக்கும் அதிகாரம் காங்கிரஸுக்கு மட்டுமே உண்டு என்று நீதிபதி கோர்சச் வலியுறுத்தினார்.
 
நீதிபதிகள் பிரெட் கவனாக் மற்றும் சாமுவேல் அலிடோ ஆகியோர் டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் சட்ட விளக்கத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கலாம் என்று சமிக்ஞை செய்தனர். இந்த வழக்கு விரைவாக விசாரிக்கப்படுவதால், தீர்ப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிரம்ப்பின் வர்த்தக உத்திக்கு இந்த தீர்ப்பு மிகவும் முக்கியமானது.
 
Edited by Siva

TVK: முதலமைச்சர் வேட்பாளராக விஜய்!.. அதிர்ச்சியில் அதிமுக!.. தவெக முடிவு சரியா?!...

TVK: முதலமைச்சர் வேட்பாளராக விஜய்!.. அதிர்ச்சியில் அதிமுக!.. தவெக முடிவு சரியா?!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி அரசியலுக்கு வந்தபோது தமிழக அரசியல் சூடு பிடிக்க துவங்கியது.

திருடப்படும் மக்கள் தீர்ப்பு; வாய்திறக்காத தேர்தல் ஆணையம்! முதல்வர் ஸ்டாலின் விமர்சனம்..

திருடப்படும் மக்கள் தீர்ப்பு; வாய்திறக்காத தேர்தல் ஆணையம்! முதல்வர் ஸ்டாலின் விமர்சனம்..திருடப்படும் மக்கள் தீர்ப்பு, வாய்திறக்காத தேர்தல் ஆணையம் என்ற தலைப்பில் ராகுல் காந்தியின் வாக்கு திருட்டு குறித்த பதிவை மேற்கோள் காட்டி முதல்வர் ஸ்டாலின் விமர்சனம் செய்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

ராகுல் காந்தி உண்மையை மட்டுமே பேசுவார்: வாக்குத் திருட்டு மூலம் என்.டி.ஏ. ஆட்சி அமைக்க முயற்சி.. பிரியங்கா காந்தி

ராகுல் காந்தி உண்மையை மட்டுமே பேசுவார்: வாக்குத் திருட்டு மூலம் என்.டி.ஏ. ஆட்சி அமைக்க முயற்சி.. பிரியங்கா காந்திகாங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி, பீகாரில் வாக்கு திருட்டு மூலம் ஆட்சி அமைக்க தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி முயல்வதாக பேரணிகளில் குற்றம் சாட்டினார்.

"திமுகவுக்குப் போட்டியாளர் த.வெ.க. மட்டும்தான்": 2026 தேர்தல் குறித்து விஜய் அதிரடி

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தங்கள் கட்சிக்கும் ஆளுங்கட்சியான தி.மு.க.வுக்கும் இடையே மட்டுமே முக்கிய போட்டி இருக்கும் என்று மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் அறிவித்தார்.

டாக்டர் வீட்டில் திடீர் ரெய்ட்.. கஞ்சா உள்பட ரூ.3 லட்சம் போதைப்பொருள் பறிமுதல்..!

டாக்டர் வீட்டில் திடீர் ரெய்ட்.. கஞ்சா உள்பட ரூ.3 லட்சம் போதைப்பொருள் பறிமுதல்..!ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த மருத்துவர் ஜான் பால், ரூ.3 லட்சம் மதிப்புள்ள தடை செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்களை பதுக்கி வைத்திருந்ததாக கூறப்படும் வழக்கில், காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com