செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (10:58 IST)

6000 வெளிநாட்டு மாணவர்களின் விசாக்கள் ரத்து: அமெரிக்க அரசு அதிரடி..!

அமெரிக்காவில் படித்துக்கொண்டிருக்கும் சுமார் 6,000 வெளிநாட்டு மாணவர்களின் விசாக்களை அமெரிக்க அரசு அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது. டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் இந்த நடவடிக்கை, வெளிநாட்டு மாணவர்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த அதிரடி விசா ரத்து நடவடிக்கைக்கு பல்வேறு காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன. முதன்மையாக, மது போதையில் வாகனம் ஓட்டுதல், குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுதல் மற்றும் சட்ட விதிகளை மீறுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளுக்காக இந்த மாணவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மேலும், பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாகப் போராட்டம் நடத்திய மாணவர்களை குறிவைத்தும் இந்த விசாக்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சமீபகாலமாக, அமெரிக்கப் பல்கலைக்கழக வளாகங்களில் பாலஸ்தீன ஆதரவு போராட்டங்கள் அதிகரித்து வந்தன. இத்தகைய போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட வெளிநாட்டு மாணவர்கள், தங்களது விசா விதிகளை மீறியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு, அவர்களின் விசாக்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
அமெரிக்க அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, அங்குப் படித்து வரும் வெளிநாட்டு மாணவர்கள் மத்தியில் ஒருவித அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விசா விதிகளை மீறும் எந்தவொரு செயலும் கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதை இந்த விசா ரத்து சம்பவம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

இன்று ஒரே நாளில் ரூ.320 குறைந்தது தங்கம் விலை.. ஒரு சவரன் ரூ.74000க்கும் கீழ்.. மக்கள் மகிழ்ச்சி..!

இன்று ஒரே நாளில் ரூ.320 குறைந்தது தங்கம் விலை.. ஒரு சவரன் ரூ.74000க்கும் கீழ்.. மக்கள் மகிழ்ச்சி..!கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து குறைந்து வரும் தங்கம் விலை, இன்றும் ஒரே நாளில் ஒரு சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.74,000-க்கும் கீழ் விற்பனையாகி வருகிறது. இந்த விலை குறைவு, தங்கம் வாங்க திட்டமிட்டிருந்த பொதுமக்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக கூட்டத்துக்கு நடுவில் வேண்டுமென்றே ஆம்புலன்ஸ் வருகிறது: ஈபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு

அதிமுக கூட்டத்துக்கு நடுவில் வேண்டுமென்றே ஆம்புலன்ஸ் வருகிறது: ஈபிஎஸ் குற்றச்சாட்டுதிருவண்ணாமலை மாவட்டம், கலசப்பாக்கம் மற்றும் போளூர் தொகுதிகளில் நடைபெற்ற அ.தி.மு.க. கூட்டங்களில், பொதுமக்கள் மத்தியில் பேசிய கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தி.மு.க. அரசு தனது கூட்டங்களில் வேண்டுமென்றே ஆம்புலன்ஸை அனுப்பி இடையூறு செய்வதாகக் குற்றம் சாட்டினார்.

அதானி நிறுவனத்திற்கு 8 கோடி சதுர அடி நிலம் வழங்கிய அரசு: நீதிமன்றம் கண்டனம்..!

அதானி நிறுவனத்திற்கு 8 கோடி சதுர அடி நிலம் வழங்கிய அரசு: நீதிமன்றம் கண்டனம்..!அசாம் மாநிலத்தில் பழங்குடி சமூகத்தினருக்கு சொந்தமான சுமார் 8.10 கோடி சதுர அடி நிலத்தை மகாபால் சிமெண்ட்ஸ் என்ற நிறுவனத்திற்கு வழங்கிய அசாம் அரசின் முடிவுக்கு கவுஹாத்தி உயர் நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலம் தரிசு நிலம் என்றும், சிமெண்ட் ஆலைக்கு அது அவசியம் என்றும் அரசு தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட விளக்கத்தை நீதிமன்றம் ஏற்கவில்லை.

ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உங்கள் திருட்டை கண்டுபிடிப்பேன்! - தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ராகுல்காந்தி சவால்!

ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உங்கள் திருட்டை கண்டுபிடிப்பேன்! - தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ராகுல்காந்தி சவால்!இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு செய்துள்ளதை தொகுதி வாரியாக அம்பலப்படுத்துவேன் என ராகுல்காந்தி பேசியுள்ளார்.

வாரத்தின் 2வது நாளிலும் பங்குச்சந்தை ஏற்றம்.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!

வாரத்தின் 2வது நாளிலும் பங்குச்சந்தை ஏற்றம்.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று மிகப்பெரிய அளவில் உயர்ந்த இந்திய பங்குச்சந்தை, இன்றும் தொடர்ந்து ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருவது முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com