புதன், 25 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 25 மார்ச் 2026 (10:01 IST)

5 நாள் கெடு விதித்த டிரம்ப், 1 மாதம் போர் நிறுத்தம் என அறிவிப்பு.. ஈரானுக்கு 15 நிபந்தனைகள்.. ஈரான் ஏற்குமா?

மத்திய கிழக்கு போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர, ஈரானுக்கு 15 அம்ச திட்டத்தை அமெரிக்கா முன்மொழிந்துள்ளது. இதில் ஈரானின் அணுசக்தி திட்டங்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடு, நிழல் ராணுவ குழுக்களுக்கான ஆதரவை நிறுத்துதல் மற்றும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மீண்டும் திறத்தல் போன்ற முக்கிய நிபந்தனைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. 
 
இதற்கு பதிலாக, ஈரான் மீதான பொருளாதார தடைகளைத் தளர்த்தவும், அந்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீட்க உதவவும் அமெரிக்கா முன்வந்துள்ளது. பேச்சுவார்த்தைக்காக ஒரு மாத கால போர்நிறுத்தத்திற்கும் வாஷிங்டன் அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது.
 
இருப்பினும், தனது ஏவுகணை திறன்களை குறைக்கும் நிபந்தனைகளை ஈரான் ஏற்குமா என்பது சந்தேகமே. பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப் இந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தையை ஒருங்கிணைக்க முன்வந்துள்ளார். ஸ்டீவ் விட்காஃப் மற்றும் ஜாரெட் குஷ்னர் ஆகியோர் அமெரிக்கப் பிரதிநிதிகளாக பங்கேற்க வாய்ப்புள்ளது. 
 
ஒருபுறம் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை பேசப்பட்டாலும், மறுபுறம் அமெரிக்கா கூடுதலாக 3,000 வீரர்களை ஈரானுக்க்கு அனுப்பி வருவது பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது. ஈரானின் புதிய தலைமை இந்த திட்டத்தை ஏற்குமா என்பதை பொறுத்தே போரின் எதிர்காலம் அமையும்.
 
விஜய்- திரிஷா குறித்த வீடியோ - அது என் அக்கறை, ஒரு வலி - சமுத்திரகனி

விஜய்- திரிஷா குறித்த வீடியோ - அது என் அக்கறை, ஒரு வலி - சமுத்திரகனிநடிகர் விஜய் தனது மனைவி சங்கீதாவுடனான விவாகரத்து விவகாரத்தால் பேசுபொருளாகியுள்ள நிலையில், சமீபத்தில் சென்னையில் நடைபெற்ற திருமண விழா ஒன்றில் நடிகை திரிஷாவுடன் இணைந்

ஈரான் எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரிசை வழங்கியுள்ளது: டிரம்ப் அறிவிப்பால் போர் பதட்டம் தணிந்ததா?

ஈரான் எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரிசை வழங்கியுள்ளது: டிரம்ப் அறிவிப்பால் போர் பதட்டம் தணிந்ததா?மத்திய கிழக்கு போரில் திடீர் திருப்பமாக, ஈரான் தங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரிசை வழங்கியுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

குடிமகன்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி!.. ஈரான் போர் எதிரொலி!.. இந்தியாவில் மதுபான விலை உயர்வு!...

குடிமகன்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி!.. ஈரான் போர் எதிரொலி!.. இந்தியாவில் மதுபான விலை உயர்வு!...கடந்த 22 நாட்களுக்கு மேல் ஈரான் நாட்டை அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகள் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

எங்கே என் பங்குன்னு கேட்க மாட்டேன்!.. தேர்தலில் போட்டியில்லை!.. கமல் அறிவிப்பு!...

எங்கே என் பங்குன்னு கேட்க மாட்டேன்!.. தேர்தலில் போட்டியில்லை!.. கமல் அறிவிப்பு!...நடிகர் கமல்ஹாசன் சில வருடங்களுக்கு முன்பு மக்கள் நீதி மையம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார்.

நாங்க மட்டும் தக்காளி தொக்கா?!.. தேமுதிகவுக்கு 10 சீட்!. கோபத்தில் கூட்டணி கட்சிகள்!..

நாங்க மட்டும் தக்காளி தொக்கா?!.. தேமுதிகவுக்கு 10 சீட்!. கோபத்தில் கூட்டணி கட்சிகள்!..விஜயகாந்த் மறைவுக்குப் பின் அவரின் மனைவி பிரேமலதா தேமுதிக பொதுச்செயலாளராக மாறினார் .

