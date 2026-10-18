இந்தியா அமெரிக்காவின் மிக முக்கியமான கூட்டாளி மற்றும் நட்பு நாடு.. மார்கோ ரூபியோ
அமெரிக்க வெளியுறவு செயலாளர் மார்கோ ரூபியோ, இந்தியா அமெரிக்காவின் மிக முக்கியமான கூட்டாளி மற்றும் நட்பு நாடு என்று பாராட்டியுள்ளார்.
டொனால்ட் ட்ரம்ப் நிர்வாகம் ரஷ்ய எண்ணெய் இறக்குமதி மீதான தடைகள் மற்றும் வரிகளை 60 நாட்களுக்கு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளதை அடுத்து இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. வாஷிங்டனில் இருந்து உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்வதற்கு முன் பேசிய அவர், உலகளாவிய பொருளாதாரம் மற்றும் அமெரிக்க பொருளாதாரத்தில் இந்த தடைகளின் தாக்கத்தை மதிப்பீடு செய்ய இந்த 60 நாட்கள் அவகாசம் தேவைப்படுவதாக தெரிவித்தார்.
ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் நாடுகள் மீது அபராத வரிகளை சுமத்த வழிவகுக்கும் 'கிரஹாம் சட்டத்தின்' முக்கிய பிரிவுகளுக்கு அதிபர் ட்ரம்ப் விலக்கு அளித்துள்ளார். ஈரானிய போர், சவுதி அரேபியா மீதான ஹவுதி தாக்குதல்கள் மற்றும் ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் ஆகியவற்றால் உலகளாவிய எரிசக்தி சந்தையில் பெரும் அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியா தனது எரிசக்தி ஆதாரங்களை மாற்றியமைக்க தொடங்கியிருந்தாலும், ஒரே இரவில் ரஷ்ய எண்ணெயை சார்ந்து இருப்பதை முழுமையாகக் கைவிட முடியாது என்பதை அமெரிக்கா புரிந்து கொண்டுள்ளதாக ரூபியோ சுட்டிக்காட்டினார்.
அதேவேளையில், ட்ரம்ப்பின் இந்த முடிவிற்கு அமெரிக்கக் குடியரசு மற்றும் ஜனநாயகக் கட்சி பெண் எம்பிக்கள் பலர் தங்களது கடுமையான எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளனர். எனினும், இந்தியாவின் எரிசக்தி தேவைகள் மற்றும் உலக சந்தையின் நிலவரத்தை கருத்தில் கொண்டே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நிர்வாகம் தரப்பில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.