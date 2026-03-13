ஈராக்கில் அமெரிக்க போர் விமானம் நொறுங்கி விழுந்தது.. 6 பேர் பலி.. ஈரான் வீழ்த்தியதா?
ஈராக்கில் அமெரிக்க ராணுவத்தின் KC-135 எரிபொருள் நிரப்பும் விமானம் விழுந்து நொறுங்கிய சம்பவத்தில் புதிய திருப்பமாக, அது தங்களால் சுடப்பட்டதாக ஈராக் எதிர்ப்புக் குழுக்கள் அறிவித்துள்ளன. விமானத்தில் இருந்த 6 வீரர்கள் உயிரிழந்ததாக ஈரானின் பிரஸ் டிவி மற்றும் ஜீ நியூஸ் (Zee News) ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. எரிபொருள் நிரப்பும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது ஏவுகணை மூலம் இந்த விமானம் வீழ்த்தப்பட்டதாக ஈரானின் ராணுவத் தலைமையகம் தெரிவித்துள்ளது.
இருப்பினும், அமெரிக்காவின் சென்ட்ரல் கமாண்ட் (CENTCOM) இந்தத் தகவலை மறுத்துள்ளது. 'ஆபரேஷன் எபிக் ஃபியூரி' நடவடிக்கையின் போது இரு விமானங்கள் மோதிக்கொண்டதாகவும், இது எதிரி நாடுகளின் தாக்குதல் அல்ல என்றும் அமெரிக்கா விளக்கம் அளித்துள்ளது. இதற்கிடையில், வெள்ளை மாளிகையில் பேசிய அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரானுடனான சூழல் மிக வேகமாக மாறி வருவதாகவும், அமெரிக்க ராணுவம் மிக வலிமையாகச் செயல்பட்டு வருவதாகவும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால், வீரர்களின் நிலை குறித்து மேலதிகத் தகவல்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
