வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026 (14:01 IST)

ஈரான் போரே இன்னும் முடியலை.. அதற்குள் அடுத்த போரை திட்டமிட்ட டிரம்ப்.. சிக்க போவது யார்?

ஈரான் போரே இன்னும் முடியலை.. அதற்குள் அடுத்த போரை திட்டமிட்ட டிரம்ப்.. சிக்க போவது யார்?
மத்திய கிழக்கில் ஈரானுக்கு எதிரான அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் ராணுவ நடவடிக்கைகள் ஒரு வாரத்தை கடந்துள்ள நிலையில், போரின் வீரியம் குறையாமல் நீடிக்கிறது. ஈரானின் தொடர் பதிலடிகளால் போர் எப்போது முடியும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ள நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிரடியான சில கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளார். 
 
ஆரம்பத்தில் ஐந்து வாரங்களுக்குள் போரை முடிக்க திட்டமிட்டிருந்தாலும், தற்போது அமெரிக்காவின் ஆயுத இருப்பு குறைந்து வருவது பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.
 
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப், ஈரானை முழுமையாக வீழ்த்துவதே தங்களின் நோக்கம் என்றும், அந்நாட்டை வழிநடத்த ஒரு புதிய, விவேகமான தலைமை தேவை என்றும் கூறினார். 
 
மேலும் ஈரானை தொடர்ந்து அமெரிக்காவின் அடுத்த இலக்கு கியூபாவாக இருக்கும் என்ற டிரம்பின் அறிவிப்பு சர்வதேச அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஏற்கனவே பொருளாதார தடைகளால் கியூபா எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டை சந்தித்து வரும் நிலையில், இந்த எச்சரிக்கை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. 
 
Edited by Siva

விஜய் ஒரு அரசியல் ஆபத்து!.. இவர் முதல்வர் ஆனா நாடு நாசம்தான்!..

விஜய் ஒரு அரசியல் ஆபத்து!.. இவர் முதல்வர் ஆனா நாடு நாசம்தான்!..விஜய் அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்தபோது ‘அதனால் என்ன?..வரட்டும்.. அரசியலில் மாற்றங்கள் வர வேண்டும்..

இந்தியா ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கலாம்!.. தடையை நீக்கிய அமெரிக்கா!..

இந்தியா ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கலாம்!.. தடையை நீக்கிய அமெரிக்கா!..கடத்த சில நாட்களாகவே ஈரான் நாட்டின் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் தொடர் தாக்குதலை நடத்துகின்றன.

ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு!.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு!.. தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்புரேஷன் கடைகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு ஊதியத்தை உயர்வு செய்து உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறது.

பொண்டாட்டியை எப்படி மதிக்கணும்னு ராமராஜன்கிட்ட விஜய் கத்துக்கணும்!.. ஒரு பிளாஷ்பேக்!..

பொண்டாட்டியை எப்படி மதிக்கணும்னு ராமராஜன்கிட்ட விஜய் கத்துக்கணும்!.. ஒரு பிளாஷ்பேக்!..திரைத்துறையில் பலரும் விவாகரத்து பெற்றிருக்கிறார்கள்..

மனைவியை கண்கலங்காம பார்த்துக்கோங்க!.. நேற்று திருமணத்தில் விஜய் சொன்னாரா?...

மனைவியை கண்கலங்காம பார்த்துக்கோங்க!.. நேற்று திருமணத்தில் விஜய் சொன்னாரா?...சங்கீதா விஜய் சமீபத்தில் விவாகரத்து கேட்டு மனுதாக்கல் செய்தார். மேலும், விஜய்க்கு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பிருக்கிறது எனவும் சொல்லியிருந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com