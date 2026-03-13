வெள்ளி, 13 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 13 மார்ச் 2026 (09:11 IST)

இந்தியா மட்டுமல்ல.. எல்லா நாடுகளும் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கி கொள்ளுங்கள்.. காமெடி செய்யும் டிரம்ப்

மத்திய கிழக்கில் போர் தீவிரமடைந்து, கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரல் 100 டாலரை தாண்டியுள்ள நிலையில், டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 
 
அதன்படி, கடலில் தேங்கியுள்ள ரஷ்ய கச்சா எண்ணெய் மற்றும் பெட்ரோலிய பொருட்களை கொள்முதல் செய்ய நாடுகளுக்கு 30 நாட்கள் தற்காலிக விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹார்மோஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியுள்ளதால் உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள கடும் பாதிப்பை சீர்செய்ய இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்தியா உள்பட பல நாடுகள் தொடர்ந்து ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்கி கொண்டிருக்கும் நிலையில் டிரம்பின் இந்த அறிவிப்பு காமெடியாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த உரிமம் ஏப்ரல் 11 வரை செல்லுபடியாகும். இதன் மூலம் சுமார் 125 மில்லியன் பேரல் ரஷ்ய எண்ணெய் உலக சந்தைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
 
முன்னதாக மார்ச் 5 அன்று இந்தியாவிற்கு இத்தகைய விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இதற்கிடையில், எரிபொருள் விலையைக் குறைக்க அமெரிக்கா தனது அவசரகால கையிருப்பிலிருந்து 172 மில்லியன் பேரல் எண்ணெயை வெளியிட முடிவு செய்துள்ளது. 
 
ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவர் மொஜ்தாபா கமேனி ஹார்மோஸ் நீரிணையை திறக்க மறுத்து வருவதால், சர்வதேச சந்தையில் பதற்றம் நீடிக்கிறது.
 

 
