குடியுரிமை விவகாரத்தில் டிரம்புக்கு பின்னடைவு.. அமெரிக்க நீதிமன்றத்தின் அதிரடி உத்தரவு...
அமெரிக்காவில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் பிறப்புரிமை குடியுரிமையை கட்டுப்படுத்த அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கொண்டு வந்த புதிய நிர்வாக உத்தரவுக்கு வாஷிங்டன் கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் கையெழுத்திடப்பட்ட இந்த உத்தரவு, பெற்றோர் இருவரும் அமெரிக்க குடிமக்கள் இல்லாத சில குறிப்பிட்ட பிரிவு குழந்தைகளுக்கு தானாக குடியுரிமை கிடைப்பதை தடுக்கும் வகையில் கொண்டு வரப்பட்டது.
வெளிநாட்டு அரசு ஊழியர்கள், வாடகைத்தாய் மூலம் பிறக்கும் குழந்தைகள் உள்ளிட்ட பிரிவுகளை குறிவைத்த இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக ஏசிஎல்யு உள்ளிட்ட அமைப்புகள் தொடர்ந்த வழக்கில், அமெரிக்க சட்டத்தின் கீழ் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு குடியுரிமை விலக்குகளை உருவாக்கும் அதிகாரம் அதிபருக்கு இல்லை என நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
கடந்த ஜூன் மாதம் இதே போன்ற முந்தைய உத்தரவை அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் நிராகரித்திருந்த நிலையில், அதற்கு பிறகு கொண்டு வரப்பட்ட இந்த புதிய முயற்சியும் இப்போது முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது. குடியுரிமை தொடர்பான அரசியலமைப்பு பாதுகாப்பை குறைக்க ட்ரம்ப் நிர்வாகம் எடுத்து வரும் தொடர் முயற்சிகளுக்கு இது மற்றொரு பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.