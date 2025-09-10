வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (17:04 IST)

’தலைவன் தலைவி’ போல் ஒரு உண்மை சம்பவம்: விவாகரத்து பெற்றும் ஒன்றாக வாழும் தம்பதிகள்!

’தலைவன் தலைவி’ போல் ஒரு உண்மை சம்பவம்: விவாகரத்து பெற்றும் ஒன்றாக வாழும் தம்பதிகள்!
சமீபத்தில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற தமிழ் திரைப்படம் 'தலைவன் தலைவி'. இதில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் நித்யா மேனன் தம்பதிகள் விவாகரத்து பெற்று பிரிந்து வாழ்வார்கள். அதன் பின் மீண்டும் சேர்ந்து வாழ்வது போன்று கதைக்களம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதுபோன்று, அமெரிக்காவில் ஒரு தம்பதி விவாகரத்து பெற்று பிரிந்தாலும், ஒரே வீட்டில் ஒன்றாக வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
 
அமெரிக்காவில், ராயன் - டிக்ஸன் என்ற தம்பதி, விவாகரத்து பெற்றபோதிலும் ஒரே வீட்டில் தொடர்ந்து வசித்து வருகின்றனர். இதற்கு முக்கிய காரணம், நிதிநிலைமைதான். சொத்துக்களை விற்று புதிய வீடுகளை வாங்குவது பொருளாதார ரீதியாக பெரிய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் அவர்கள் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளனர். அவர்கள் உணர்வுபூர்வமாக இந்த வாழ்க்கை சவாலாக இருப்பதாக ஒப்புக்கொண்டனர்.
 
அமெரிக்காவில் பல தம்பதிகள், நிதி நெருக்கடி காரணமாக விவாகரத்து பெற்ற பிறகும், ஒரே வீட்டில் வாழும் நிலை அதிகரித்து வருவதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலி

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலிராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நடிகர் விஜய் தனது பரப்புரையில் சிங்கம் என பேசியது குறித்து கருத்தை கேலியாக குறிப்பிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்டெட் எனப்படும் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு கட்டாயம் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து, தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த தகவலை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!இந்திய குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்பு வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற்றதாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்திக்கு எதிராக டெல்லி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு அதிரடியாகத் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம், சமீப காலமாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக இருந்தது.

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கைஇந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சற்றுமுன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இன்று இரவு 7 மணி வரை, 17 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு பொறுப்பு டி.ஜி.பி.யை நியமித்ததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

