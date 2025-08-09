சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025 (09:55 IST)

வெனிசுலா அதிபரை கைது செய்ய உதவினால் ரூ.483 கோடி பரிசு: அமெரிக்க அரசு அறிவிப்பு..!

வெனிசுலா அதிபர் நிக்கோலஸ் மடூரோவை கைது செய்ய தகவல் அளிப்போருக்கு 50 மில்லியன் டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.438 கோடி சன்மானம் வழங்கப்படும் என அமெரிக்க அரசு அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. 
 
வெனிசுலா அதிபர் மடூரோவை  உலகின் மிகப்பெரிய போதைப் பொருள் கடத்தல்காரர்களில் ஒருவர் என டிரம்ப் தலைமையிலான அரசு குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
 
இது தொடர்பாக அட்டர்னி ஜெனரல் பாம் பொண்டி கூறுகையில், "அதிபர் டிரம்ப்பின் கீழ், மடூரோ நீதித் துறையிலிருந்து தப்ப முடியாது. அவரது குற்றங்களுக்காக அவர் பொறுப்பேற்க வேண்டியிருக்கும்," என்றார். 
 
மடூரோ மீது போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் தீவிரவாத குற்றச்சாட்டுகள் 2020-ஆம் ஆண்டு மன்ஹாட்டன் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த வழக்கின் ஒரு பகுதியாக, மடூரோவுடன் தொடர்புடைய 700 மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. 
 
அவரை கைது செய்வதற்கான புதிய அறிவிப்பு, மடூரோவின் ஆட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டுவர அமெரிக்கா எடுத்துவரும் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

இனி அமெரிக்காவிடம் இருந்து ஆயுதங்கள் வாங்க மாட்டோம்.. இந்தியா அதிரடியால் டிரம்ப் அதிர்ச்சி..!

இனி அமெரிக்காவிடம் இருந்து ஆயுதங்கள் வாங்க மாட்டோம்.. இந்தியா அதிரடியால் டிரம்ப் அதிர்ச்சி..!ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதால், இந்தியாவின் ஏற்றுமதி பொருட்களுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் 50% வரி விதித்த நிலையில், அமெரிக்காவுடனான ஆயுத ஒப்பந்த நடைமுறைகளை இந்தியா நிறுத்தி வைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை - மும்பை ரயில் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படும்: ரயில்வே அறிவிப்பு..!

சென்னை - மும்பை ரயில் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படும்: ரயில்வே அறிவிப்பு..!சென்னை மும்பை ரயில், நாளை ஒருநாள் மட்டும் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படும் என ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியேற்றுள்ள அறிக்கைகள் கூறி இருப்பதாவது:

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது கன மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை..!

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது கன மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை..!தெற்கு கடலோர ஆந்திர பிரதேசத்திலிருந்து கடலோரத் தமிழகம் வரை நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்குச் சுழற்சி காரணமாக, தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் இன்று இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, இன்று இரவு தமிழகத்தின் 17 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடு ரோட்டில் காதலனை காம்பால் விரட்டி விரட்டி அடித்த காதலி: சென்னை கேகே நகரில் பரபரப்பு..!

நடு ரோட்டில் காதலனை காம்பால் விரட்டி விரட்டி அடித்த காதலி: சென்னை கேகே நகரில் பரபரப்பு..!சென்னை, கே.கே. நகர், நெசப்பாக்கத்தை சேர்ந்த சட்டக்கல்லூரி மாணவி ஒருவர், அதே பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவரைக் காதலித்து வந்துள்ளார். கடந்த சில ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்துவந்த இவர்களின் உறவில், இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, அந்த இளைஞர் மாணவியுடன் பேசுவதை தவிர்த்து வந்துள்ளார்.

இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்வதை நிறுத்திவிட்டோம்.. அமேசான். வால்மார்ட் அறிவிப்பு

இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்வதை நிறுத்திவிட்டோம்.. அமேசான். வால்மார்ட் அறிவிப்புஅமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்தியப் பொருட்களுக்கு 50% இறக்குமதி வரி விதித்ததை தொடர்ந்து, அமெரிக்காவின் முன்னணி வர்த்தக நிறுவனங்களான வால்மார்ட் மற்றும் அமேசான், இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கான ஆர்டர்களை மறு அறிவிப்பு வரும் வரை நிறுத்தி வைப்பதாக தெரிவித்துள்ளன. இந்த திடீர் முடிவு இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com