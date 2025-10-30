வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (10:50 IST)

அமெரிக்காவும் சீனாவும் கூட்டாளிகளாக இருக்க வேண்டும்: டிரம்ப் சந்திப்புக்கு பின் சீன அதிபர்..!

Trump Xi jingping
அமெரிக்கா மற்றும் சீனா இடையேயான வர்த்தக போரை குறைக்கும் முயற்சியாக, தென் கொரியாவின் புசான் நகரில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை சந்தித்து பேசினார்.
 
முன்னதாக, டிரம்ப் பதவி ஏற்ற பின் சீனா உட்படப் பல நாடுகள் மீது கூடுதல் வரிகளை விதித்திருந்தார். இந்த சந்திப்பின்போது பேசிய ஸி ஜின்பிங், "அமெரிக்காவும் சீனாவும் அடிக்கடி நேரில் சந்திக்காவிட்டாலும், அவர்கள் கூட்டாளிகளாகவும் நண்பர்களாகவும் இருக்க வேண்டும்" என்றும், உலகப் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.
 
பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில், இரு நாடுகளும் ஒருமித்த கருத்தை எட்டியுள்ளதாகவும், முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்தார். இதன் விளைவாக, சீன இரசாயனப் பொருட்களுக்கான வரியை 20% இலிருந்து 10% ஆகக் குறைத்து அவர் அறிவித்தார். 
 
இந்தச் சந்திப்பு, உலகப் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மைக்கு வழிவகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Edited by Mahendran

ஏற்ற இறக்கத்தில் பங்குச்சந்தை.. இன்று மீண்டும் சரிவு.. முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி..!

ஏற்ற இறக்கத்தில் பங்குச்சந்தை.. இன்று மீண்டும் சரிவு.. முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி..!இந்திய பங்குச்சந்தை இந்த வாரம் முழுவதும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், நேற்று ஏற்றத்தில் இருந்த பங்குச்சந்தை இன்று இறக்கத்தில் இருப்பதால் முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

நவம்பர், டிசம்பரில் வலுவான புயல்கள் உருவாக வாய்ப்பு! - சுயாதீன வானிலை ஆய்வாலர் டெல்டா வெதர்மேன் கணிப்பு!

நவம்பர், டிசம்பரில் வலுவான புயல்கள் உருவாக வாய்ப்பு! - சுயாதீன வானிலை ஆய்வாலர் டெல்டா வெதர்மேன் கணிப்பு!நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் வங்கக்கடலில் வலுவான புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமசந்தர் தெரிவித்துள்ளார்.

15 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம்.. நீதிமன்ற விசாரணை நடந்து கொண்டிருந்தபோதே குழந்தை பெற்றதால் அதிர்ச்சி..!

15 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம்.. நீதிமன்ற விசாரணை நடந்து கொண்டிருந்தபோதே குழந்தை பெற்றதால் அதிர்ச்சி..!குஜராத் உயர் நீதிமன்றத்தில் கருக்கலைப்பு அனுமதி கோரிய மனு மீதான விசாரணை நடந்து கொண்டிருந்தபோது, பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான 15 வயது சிறுமி பெண் குழந்தையை பிரசவித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எவ்வளவு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியும் பயனில்லை.. டிஜிட்டல் அரேஸ்ட்டில் ரூ.50 லட்சம் ஏமாந்த முதிய தம்பதி..!

எவ்வளவு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியும் பயனில்லை.. டிஜிட்டல் அரேஸ்ட்டில் ரூ.50 லட்சம் ஏமாந்த முதிய தம்பதி..!மும்பையில் ஓய்வுபெற்ற வங்கி அதிகாரி ஒருவரையும் அவரது மனைவியையும் சைபர் குற்றவாளிகள் 'டிஜிட்டல் கைது' நாடகமாடி மிரட்டி, அவர்களது சேமிப்பிலிருந்து ரூ. 50.5 லட்சம் பணத்தை மோசடி செய்துள்ளனர்.

சூடானில் உள்நாட்டு போர் தீவிரம்.. ராணுவமே சொந்த நாட்டு மக்கள் 460 பேரை கொன்ற கொடூரம்..!

சூடானில் உள்நாட்டு போர் தீவிரம்.. ராணுவமே சொந்த நாட்டு மக்கள் 460 பேரை கொன்ற கொடூரம்..!வடக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான சூடானில் நடந்து வரும் உள்நாட்டு போரின் காரணமாக ராணுவமே தனது சொந்த நாட்டு மக்களை கொலை செய்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com