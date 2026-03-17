செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026 (08:52 IST)

துபாய் மட்டுமல்ல, UAEன் அனைத்து விமான நிலையங்களும் மூடல்.. சாவு பயத்தை காட்டிட்ட பரமா.. ஈரான் கெத்து..!

மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள துபாய் மற்றும் அபுதாபி உள்ளிட்ட அனைத்து சர்வதேச விமான நிலையங்களும் காலவரையறையின்றி மூடப்பட்டுள்ளன. 
 
துபாய் விமான நிலையம் உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளை இலக்கு வைத்து ஈரான் தொடர்ந்து ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தி வருவதால், பாதுகாப்பு கருதி இந்த அதிரடி முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்த வான்பரப்பையும் மூடுவதாக ஐக்கிய அரபு அமீரக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
 
இந்த திடீர் அறிவிப்பால் ஆயிரக்கணக்கான சர்வதேச விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. விமான நிலையங்கள் மூடப்பட்டதால் உலகளாவிய போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ஏற்கனவே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த பயணிகள், அந்தந்த விமான நிறுவனங்களின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். ஈரானின் இந்த தாக்குதல் வளைகுடா நாடுகளின் பொருளாதாரத்தின் மீது நடத்தப்படும் நேரடி தாக்குதலாக பார்க்கப்படுகிறது. 
 
போர்ச் சூழல் தணிந்தால் மட்டுமே மீண்டும் விமானச் சேவைகள் தொடங்கும் என்பதால் பயணிகள் பெரும் தவிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

ஆப்கானிஸ்தான் மீது பாகிஸ்தான் தாக்குதல்!.. 400 பேர் பலி!..

ஆப்கானிஸ்தான் மீது பாகிஸ்தான் தாக்குதல்!.. 400 பேர் பலி!..கடந்த பல நாட்களாகவே ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே மோதல் இருந்து வருகிறது.

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் முக்கியத்துவம் இல்லை, தனித்து போட்டியிட முடிவு? அன்புமணி ஆலோசனை..!

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் முக்கியத்துவம் இல்லை, தனித்து போட்டியிட முடிவு? அன்புமணி ஆலோசனை..!புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தங்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என கூறி, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தனித்து போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளது.

போர்க்கப்பல் எல்லாம் அனுப்ப முடியாது.. நீங்க ஆரம்பிச்ச போரை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க.. டிரம்பிடம் கைவிரித்த பிரிட்டன் பிரதமர்..

போர்க்கப்பல் எல்லாம் அனுப்ப முடியாது.. நீங்க ஆரம்பிச்ச போரை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க.. டிரம்பிடம் கைவிரித்த பிரிட்டன் பிரதமர்..மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் போர் பதற்றம் அதிகரித்துள்ள சூழலில், ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு போர்க்கப்பல்களை அனுப்ப வேண்டும் என்ற அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் கோரிக்கையைப் பிரிட்டன் பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளார்.

உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சியே இல்லையா? மருத்துவமனையில் குண்டு போட்ட பாகிஸ்தான்.. 400 பேர் பலி..!

உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சியே இல்லையா? மருத்துவமனையில் குண்டு போட்ட பாகிஸ்தான்.. 400 பேர் பலி..!ஆப்கானிஸ்தான் - பாகிஸ்தான் எல்லை பகுதியில் சில மாதங்களாக நிலவி வந்த பதற்றம் தற்போது நேரடி போராக வெடித்துள்ளது. நேற்று இரவு காபூலில் உள்ள 'ஓமிட்' போதைப்பொருள் மறுவாழ்வு மருத்துவமனை மீது பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் 400 பேர் உயிரிழந்தனர். 2,000 படுக்கைகள் கொண்ட இந்த மருத்துவமனை தரைமட்டமானதில் 250 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.

தோள் கொடுக்காதவன் முஸ்லீம் அல்ல.. மௌனம் ஏன்?. இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு ஈரான் கேள்வி!...

தோள் கொடுக்காதவன் முஸ்லீம் அல்ல.. மௌனம் ஏன்?. இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு ஈரான் கேள்வி!...ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்திருக்கக் கூடாது எனக் கூறி இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்த பல நாட்களாகவே அந்நாட்டின் மீது தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.

