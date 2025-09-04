வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (07:59 IST)

டிரம்பின் உத்தரவு நிறுத்தி வைப்பு.. அமெரிக்க நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

அமெரிக்காவின் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கு வழங்கி வந்த 18,500 கோடி ரூபாய் நிதியுதவியை நிறுத்தி வைத்த உத்தரவை, அமெரிக்க நீதிமன்றம் அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது.
 
டிரம்ப் அதிபராக இருந்தபோது, ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்துக்கு நிதியுதவியை நிறுத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல், அதற்கு வரி விதிக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்திருந்தார்.
 
டிரம்பின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து பாஸ்டன் நகரில் உள்ள நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, டிரம்ப்பின் உத்தரவு சட்டவிரோதமானது என தீர்ப்பளித்தார். இந்த தீர்ப்பு, டிரம்ப்புக்கு ஒரு பெரிய பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.
 
இந்தத் தீர்ப்பின் மூலம், ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கு மீண்டும் அரசு நிதியுதவி கிடைக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

தேர்தலை முன்னிட்டே உலக ஐயப்ப சங்கமம் மாநாடு: காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு..!

தேர்தலை முன்னிட்டே உலக ஐயப்ப சங்கமம் மாநாடு: காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு..!சபரிமலையில் நடைபெற உள்ள 'உலக ஐயப்ப சங்கமம்' மாநாட்டில் பங்கேற்பது குறித்து, கேரள அரசு பதிலளித்த பின்னரே முடிவு எடுக்கப்படும் என்று கேரள காங்கிரஸ் தெரிவித்துள்ளது.

சனாதனம் குறித்த பேச்சு.. மன்னிப்பு கேட்க முடியாது: உதயநிதி ஸ்டாலின்

சனாதனம் குறித்த பேச்சு.. மன்னிப்பு கேட்க முடியாது: உதயநிதி ஸ்டாலின்எனது பேச்சுகள் திரித்து, எனக்கு எதிராக ஒரு தவறான தகவல் பரப்புரையாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன" என்று தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

டிரம்ப்பின் ஈகோ, இந்தியாவுடனான உறவை அழிக்க அனுமதிக்க கூடாது: அமெரிக்க எம்பி எச்சரிக்கை

டிரம்ப்பின் ஈகோ, இந்தியாவுடனான உறவை அழிக்க அனுமதிக்க கூடாது: அமெரிக்க எம்பி எச்சரிக்கைஅமெரிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் இந்தியா-அமெரிக்கா கூட்டமைப்பின் இணை தலைவருமான ரோ கன்னா, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பின் கொள்கைகள் இந்தியாவுடனான உறவுகளை பாதிப்பதாக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். டிரம்ப்பின் ஈகோ காரணமாக, பலஆண்டுகளாக பலப்படுத்தப்பட்ட உறவு சிதைந்து வருவதாக அவர் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து அமமுக விலகல்: டிடிவி தினகரன் அறிவிப்பு

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து அமமுக விலகல்: டிடிவி தினகரன் அறிவிப்புஅ.தி.மு.க.வுடன் பா.ஜ.க. கூட்டணி அமைந்த 5 மாதங்களுக்கு பிறகு, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் விலகியுள்ளதாக அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

பல்லடத்தில் மர்மமான முறையில் இறந்த தெரு நாய்கள்: விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டதா?

பல்லடத்தில் மர்மமான முறையில் இறந்த தெரு நாய்கள்: விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டதா?திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக மர்மமான முறையில் தெருநாய்கள் உயிரிழந்து கிடந்தன. இதுகுறித்து விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கொடுத்த புகாரின் பேரில், நாய்களின் உடல்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு, அவற்றின் இறப்புக்கான காரணத்தை கண்டறிய பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com