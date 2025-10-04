சனி, 4 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 4 அக்டோபர் 2025 (12:02 IST)

பாலியல் தொழிலாளர்களை தாக்கி, கொள்ளை: சிங்கப்பூரில் 2 இந்தியர்களுக்கு சவுக்கடி தண்டனை..!

பாலியல் தொழிலாளர்களை தாக்கி, கொள்ளை: சிங்கப்பூரில் 2 இந்தியர்களுக்கு சவுக்கடி தண்டனை..!
சிங்கப்பூரில் விடுமுறையை கழிக்க சென்ற இரண்டு இந்தியர்களான அரோக்கியசாமி டைசன் மற்றும் ராஜேந்திரன் மயிலரசன் ஆகியோர், இரண்டு பாலியல் தொழிலாளர்களை தாக்கி, கொள்ளையடித்த குற்றத்திற்காக, தலா ஐந்து ஆண்டுகள் மற்றும் ஒரு மாதம் சிறை தண்டனையுடன் 12 சவுக்கடிகள் விதிக்கப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொள்ளையின்போது காயத்தை ஏற்படுத்திய குற்றத்தை இருவரும் ஒப்புக்கொண்டனர்.
 
ஏப்ரல் 26 அன்று, பாலியல் தொழிலாளர்களின் தொடர்பு எண்களை பெற்ற இருவரும், பணத்துக்காக அவர்களை விடுதி அறைகளில் கொள்ளையடிக்க திட்டமிட்டனர். முதல் பெண்ணை சந்தித்து, அவரது கைகளை கட்டி, அறைந்து, அவரிடம் இருந்த ரொக்கம், நகைகள், ஆகியவற்றை கொள்ளையடித்தனர்.
 
அதன்பின் இரண்டாவது பெண்ணை சந்தித்து, வாயை மூடி கத்த விடாமல் தடுத்து, ரொக்கம், இரண்டு கைபேசிகள்,  ஆகியவற்றை திருடி, திரும்ப வரும் வரை அறையை விட்டு வெளியேற கூடாது என்று மிரட்டினர்.
 
பாதிக்கப்பட்ட 2 பெண்கள் புகார் அளித்ததன் பேரில் இருவரும் பிடிபட்டனர். பொருளாதார சிரமங்களே கொள்ளைக்குக் காரணம் என்று இருவரும் நீதிபதியிடம் கருணை கோரினர். ஆனால் சிங்கப்பூர் சட்டப்படி, இருவருக்கும் 5 ஆண்டுகள் சிறை மற்றும் சவுக்கடி தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது.
 
Edited by Mahendran

கரூர் சம்பவத்தை விசாரிக்கும் தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் நல ஆணையம்.. மத்திய அரசின் அழுத்தமா?

கரூர் சம்பவத்தை விசாரிக்கும் தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் நல ஆணையம்.. மத்திய அரசின் அழுத்தமா?கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரத்தில் செப்டம்பர் 27 அன்று நடந்த கூட்ட நெரிசல் விபத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து, தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் நல ஆணையம் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது.

சென்னையில் தங்கம் விலை புதிய உச்சம்: ஒரு சவரன் விலை ரூ.88,000ஐ நெருங்கியது..!

சென்னையில் தங்கம் விலை புதிய உச்சம்: ஒரு சவரன் விலை ரூ.88,000ஐ நெருங்கியது..!சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் ஒரு புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ரூ.400 உயர்ந்து, ரூ.87,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ராகுல் காந்தி தான் ராமர்.. அமலாக்கத்துறை ராவணன்.. காங்கிரஸ் வெளியிட்ட கேலிச்சித்திரத்தால் சர்ச்சை..!

ராகுல் காந்தி தான் ராமர்.. அமலாக்கத்துறை ராவணன்.. காங்கிரஸ் வெளியிட்ட கேலிச்சித்திரத்தால் சர்ச்சை..!உத்தரப் பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி வெளியிட்ட ஒரு சர்ச்சைக்குரிய கேலிச்சித்திரம் தேசிய அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜோதி மல்ஹோத்ராவை அடுத்து இன்னும் இருவர் கைது. பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்தார்களா?

ஜோதி மல்ஹோத்ராவை அடுத்து இன்னும் இருவர் கைது. பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்தார்களா?டெல்லியில் உள்ள பாகிஸ்தான் உயர் தூதரகத்தில் இருக்கும் விசா அலுவலகம் உளவு நடவடிக்கைகளுக்காக தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுவது மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

நேற்று போலவே இன்றும்.. காலையில் குறைந்து மாலையில் உயர்ந்தது தங்கம் விலை..!

நேற்று போலவே இன்றும்.. காலையில் குறைந்து மாலையில் உயர்ந்தது தங்கம் விலை..!தங்கத்தின் விலை சமீபகாலமாக தொடர்ந்து உச்சத்திலேயே நீடித்து வருகிறது. கடந்த செப்டம்பர் 25-ம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.85,000 என்ற நிலையிலும், 29-ம் தேதி ரூ.86,000 என்ற நிலையிலும் இருந்தது. அக்டோபர் 1-ம் தேதி விலை மேலும் உயர்ந்து ரூ.87,000-ஐத் தாண்டியது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com