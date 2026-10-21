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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (11:00 IST)

மசூதியில் நெருக்கம்!.. கணவன், மனைவிக்கு மரண தண்டனை!.. சவுதி அரேபியாவில் அதிர்ச்சி...

bangaladeshi
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (11:02 IST)
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சவுதி அரேபியாவின் புனித நகரமான மெக்காவில் உள்ள ஒரு மசூதியில் கணவன், மனைவி இருவரும் நெருக்கமாக இருந்ததாக கூறி அவர்கள் இருவருக்கும் மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்ட சம்பவம் சர்வதேச அளவில் அதிர்வல்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

வங்கதேசத்தின் பிரம்மன்பாரியா பகுதியைச் சேர்ந்த நஸ்ருல் இஸ்லாம் அப்துல் பஷீர், அவரின் மனைவி சிட்டி அக்தர் ஆகிய இருவரும் மெக்காவில் உள்ள மசூதியில் தூய்மை பணியாளர்களாக பணிபுரிந்து வந்தனர். இந்நிலையில்தான் மசூதி வளாகத்தில் அவர்கள் ஒழுக்கக்கேடான செயலில் ஈடுபட்டதாக கூறி சவுதி அரேபியா காவல்துறை அவர்களை கைது செய்து உடனடியாக நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தியது. சில நிமிடங்களில் அவர்களின் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதோடு சில நிமிடங்களிலேயே அவர்களுக்கு மரண தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது..

சர்வதேச சட்ட விதிப்படி ஒரு நாட்டை சேர்ந்த ஒருவருக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கும் போது சம்பந்தப்பட்ட நாட்டிடம் முறையாக தெரிவிக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த விஷயத்தில் சவுதி அரேபியா வங்கதேசத்திற்கு எந்த தகவலும் சொல்லவில்லை. மரண தண்டனையை நிறைவேற்றிவிட்டு கடந்த 14ம் தேதிதான் இந்த தகவலை வங்கதேசத்திற்கு சவுதி அரேபியா தெரிவித்தது. இது வங்கதேச அரசுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. வங்க தேசத்தின் சவுதி அரேபியா தூதரிடம் இது தொடர்பாக விளக்கம் கேட்டுள்ளது

சமூகவலைத்தளங்களில் இது தொடர்பான விவாதங்களும் அதிகரித்திருக்கிறது. அவர்கள் இருவரும் கணவன் மனைவி.. அவர்களுக்கு சவுதி அரேபியாவின் சட்டங்கள் முழுமையாக தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம்.. ஒரு சின்ன தவறுக்காக மரண தண்டனை விதிக்க வேண்டுமா? அவர்களை சிறையில் தள்ளியிருக்கலாம்.. இது மனிதத் தன்மையற்ற செயல் என ஒரு தரப்பும். ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஒவ்வொரு சட்டம் உண்டு.. அங்கு செல்பவர்கள் அதை பின்பற்றித்தான் ஆகவேண்டும்.. இல்லையென்றால் இப்படித்தான் நடக்கும் என ஒரு தரப்பும் கூறி வருகிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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