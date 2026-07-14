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வியட்நாம் படகு விபத்து!. உயிரிழந்த குடும்பத்தினருக்கு 25 லட்சம் நிவாரணம்..
சமீபத்தில் தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் இருந்தும் வியட்நாமுக்கு சுற்றுலா சென்றவர்கள் படகு சவாரியில் ஈடுபட்டபோது அதிக காற்று வீசுயதால் படகு கடலில் கவிழ்ந்து விபத்து நடந்தது. இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 10 பேர், கேரளாவை சேர்ந்த 2 பேர், ஆந்திராவிலிருந்து 3 பேர் என மொத்தம் 15 பேர் உயிரிழந்தனர்.
அவர்களின் உடல் நேற்று விமானம் மூலம் இந்தியா வந்தது. தமிழ்நாடு அதிகாரி சந்தோஷ் ஹதிமானி மேற்பார்வையில் உடல்கள் கொண்டுவரப்படுகின்றன. கோவை விமான நிலையத்திற்கு 6 உழல்களும், சென்னைக்கு 4 உடல்களும் கொண்டுவரப்படவிருக்கிறது. அதன்பின் அந்த உடல்கள் இறந்தவர்களின் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கவிருக்கிறது
இந்நிலையில், இந்த படகு விபத்தில் உயிரிழந்த குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 25 லட்சம் நிவாரணம் தருவதாக லாவா படகு நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது..
அவர்களின் உடல் நேற்று விமானம் மூலம் இந்தியா வந்தது. தமிழ்நாடு அதிகாரி சந்தோஷ் ஹதிமானி மேற்பார்வையில் உடல்கள் கொண்டுவரப்படுகின்றன. கோவை விமான நிலையத்திற்கு 6 உழல்களும், சென்னைக்கு 4 உடல்களும் கொண்டுவரப்படவிருக்கிறது. அதன்பின் அந்த உடல்கள் இறந்தவர்களின் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கவிருக்கிறது
இந்நிலையில், இந்த படகு விபத்தில் உயிரிழந்த குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 25 லட்சம் நிவாரணம் தருவதாக லாவா படகு நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது..