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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (11:05 IST)

வியட்நாம் படகு விபத்து!. உயிரிழந்த குடும்பத்தினருக்கு 25 லட்சம் நிவாரணம்..

thailand
Written By: பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (11:08 IST)
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சமீபத்தில் தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் இருந்தும் வியட்நாமுக்கு சுற்றுலா சென்றவர்கள் படகு சவாரியில் ஈடுபட்டபோது அதிக காற்று வீசுயதால் படகு கடலில் கவிழ்ந்து விபத்து நடந்தது. இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 10 பேர், கேரளாவை சேர்ந்த 2 பேர், ஆந்திராவிலிருந்து 3 பேர் என மொத்தம் 15 பேர் உயிரிழந்தனர்.

அவர்களின் உடல் நேற்று விமானம் மூலம் இந்தியா வந்தது. தமிழ்நாடு அதிகாரி சந்தோஷ் ஹதிமானி மேற்பார்வையில் உடல்கள் கொண்டுவரப்படுகின்றன. கோவை விமான நிலையத்திற்கு 6 உழல்களும், சென்னைக்கு 4 உடல்களும் கொண்டுவரப்படவிருக்கிறது. அதன்பின் அந்த உடல்கள்  இறந்தவர்களின் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கவிருக்கிறது

இந்நிலையில், இந்த படகு விபத்தில் உயிரிழந்த குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 25 லட்சம் நிவாரணம் தருவதாக லாவா படகு நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது..

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பாலகிருஷ்ணன்

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