வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (10:23 IST)

இன்று அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு.. கடைசி நேரத்தில் டிரம்புக்கு பரிந்துரை செய்த உக்ரைன் அதிபர்..!

உலகப் புகழ்பெற்ற நோபல் பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இயற்பியல், வேதியியல், இலக்கியம் உள்ளிட்ட துறைகளுக்கான பரிசுகள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டன.
 
இந்த நிலையில், இன்று அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது. தனக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர் உட்பட 8 போர்களை நிறுத்தியதற்காகவே தனக்கு நோபல் வழங்க வேண்டும் என்று அவர் அடிக்கடி கூறியிருந்தார்.
 
இதற்கிடையில், பாகிஸ்தான் உட்பட ஒரு சில நாடுகளின் அதிபர்கள் டிரம்புக்கு நோபல் பரிசு வழங்க பரிந்துரைத்துள்ளனர். இன்று பரிசு அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், உக்ரைன் அதிபரும் டிரம்ப்புக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்க பரிந்துரைப்பேன் என்று கூறியுள்ளார்.
 
உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்யா இடையேயான போரை நிறுத்துவதில் டிரம்ப் எடுத்த முயற்சிகளுக்காக இந்த பரிந்துரையை செய்வதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். எனவே, டிரம்பின் நீண்ட கால கனவான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அவருக்கு கிடைக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva
 

கல்லூரியில் சுகாதாரமற்ற நீர்! 7 மாணவர்களுக்கு எலிக்காய்ச்சல்! - கல்லூரியை மூட உத்தரவு!

கல்லூரியில் சுகாதாரமற்ற நீர்! 7 மாணவர்களுக்கு எலிக்காய்ச்சல்! - கல்லூரியை மூட உத்தரவு!திருநெல்வேலியில் தனியார் கல்லூரியில் சுகாதாரமற்ற தன்மையால் மாணவர்கள் எலிக்காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் கல்லூரியை மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

தீபாவளியை முந்திக் கொண்டு வரும் பருவமழை! - வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு!

தீபாவளியை முந்திக் கொண்டு வரும் பருவமழை! - வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு!இந்தியா முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு தயாராகி வரும் நிலையில் அதற்கு முன்னரே வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி விடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

4 மாவட்டங்களுக்கு காத்திருக்கிறது மழை! வானிலை ஆய்வு மையம்!

4 மாவட்டங்களுக்கு காத்திருக்கிறது மழை! வானிலை ஆய்வு மையம்!வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் பல பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வரும் நிலையில் இன்றும் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மொபைல் போனை ரிப்பேருக்கு கொடுத்த இளைஞர்.. சிக்கிய அதிர்ச்சி வீடியோக்கள்.. 22 ஆண்டு சிறை..!

மொபைல் போனை ரிப்பேருக்கு கொடுத்த இளைஞர்.. சிக்கிய அதிர்ச்சி வீடியோக்கள்.. 22 ஆண்டு சிறை..!லண்டனை சேர்ந்த விருஜ் படேல் என்ற இந்திய வம்சாவளி நபர், மொபைல் போன் பழுது பார்த்தபோது அவரது பயங்கரமான பாலியல் குற்றங்கள் அம்பலமானதை அடுத்து, 22 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மாதம் ஒரு நாள் மாதவிடாய் விடுப்பு.. தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும்: அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு..!

மாதம் ஒரு நாள் மாதவிடாய் விடுப்பு.. தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும்: அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு..!பெண் ஊழியர்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் பணியிட சமத்துவத்தை உறுதி செய்யும் வகையில், கர்நாடக அரசு இன்று "மாதவிடாய் விடுப்புக் கொள்கை, 2025"-ஐ அங்கீகரித்துள்ளது. இந்த கொள்கை உடனடியாக அமலுக்கு வருகிறது.

