சனி, 16 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
சனி, 16 ஆகஸ்ட் 2025 (09:16 IST)

டிரம்ப் - புதின் பேச்சுவார்த்தையில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.. ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு புதின் எச்சரிக்கை..!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் இடையேயான பேச்சுவார்த்தை அலாஸ்காவில் சுமார் மூன்று மணி நேரம் நடைபெற்றது. இந்த பேச்சுவார்த்தையில், ரஷ்யா-உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவருவது தொடர்பாக எந்த ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தாகவில்லை என்றும், எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
இருப்பினும், போர் நிறுத்தம் தொடர்பாக உக்ரைன் மற்றும் ஐரோப்பிய தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த டிரம்ப் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். மறுபுறம், இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை மாஸ்கோவில் நடைபெறும் என்று புதின் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். 
 
இதற்கிடையில், புதின் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். "சதித்திட்டங்கள் மூலம் அமைதி முயற்சிகளை ஐரோப்பிய நாடுகள் சீர்குலைக்கக் கூடாது" என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். உக்ரைன் விவகாரத்தில் விரைவில் அமைதியான தீர்வு எட்டப்படும் என்றும், அதுவரை உக்ரைனும் அதன் ஐரோப்பிய கூட்டாளிகளும் அமைதிக்கு இடையூறாக இருக்கக் கூடாது என்றும் புதின் எச்சரித்துள்ளார். இந்த எச்சரிக்கை சர்வதேச அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

இந்தியா-சீனா கூட்டாளிகள்: அமெரிக்காவின் வரிவிதிப்புக்கு மத்தியில் சீனாவின் அதிரடி அறிவிப்பு

இந்தியா-சீனா கூட்டாளிகள்: அமெரிக்காவின் வரிவிதிப்புக்கு மத்தியில் சீனாவின் அதிரடி அறிவிப்புஇந்தியா மற்றும் சீனா உட்பட உலகின் பல நாடுகளுக்கு கடுமையான இறக்குமதி வரிகளை அமெரிக்கா விதித்து வரும் நிலையில், சீன வெளியுறவு அமைச்சகம் இந்தியாவுடன் தங்களை "கூட்டாளிகள்" என்று குறிப்பிட்டு ஒரு பரபரப்பான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. அமெரிக்காவின் வர்த்தக தடைகளுக்கு மத்தியில் இரு நாடுகளும் ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும் என்பதை இந்த அறிக்கை மறைமுகமாக உணர்த்துவதாக பல அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

ஜம்மு-காஷ்மீரில் திடீர் வெள்ளம்: குழந்தையைத் தோளில் சுமந்து சென்று உதவிய போலீஸ் அதிகாரி

ஜம்மு-காஷ்மீரில் திடீர் வெள்ளம்: குழந்தையைத் தோளில் சுமந்து சென்று உதவிய போலீஸ் அதிகாரிஜம்மு-காஷ்மீரின் கிஷ்த்வார் மாவட்டத்தில் உள்ள சஷோடி பகுதியில் திடீர் மேக வெடிப்பு காரணமாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இந்த இயற்கைச் சீற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டிய காவல் துறை அதிகாரி ஒருவரின் செயல் சமூக வலைத்தளங்களில் பாராட்டுகளைக் குவித்து வருகிறது.

ஹைதராபாத்தில் மதமாற்ற புகார்: முன்னாள் கணவர் மீது 'லவ் ஜிஹாத்' குற்றச்சாட்டு

ஹைதராபாத்தில் மதமாற்ற புகார்: முன்னாள் கணவர் மீது 'லவ் ஜிஹாத்' குற்றச்சாட்டுஹைதராபாத்தில் கட்டாய மதமாற்றம் தொடர்பாக ஒரு பெண் புகார் அளித்துள்ளார். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விவசாயிகளின் நலன்களுக்கு எதிராக எந்த ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகாது: மத்திய அமைச்சர் திட்டவட்டம்

விவசாயிகளின் நலன்களுக்கு எதிராக எந்த ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகாது: மத்திய அமைச்சர் திட்டவட்டம்அமெரிக்காவுடனான வர்த்தக வரி பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்பாக மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான், "விவசாயிகளின் நலன்களுக்கு எதிராக எந்த ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகாது" என்று திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.

ஆந்திராவில் மகளிருக்கு இலவச பேருந்து: முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தொடங்கி வைத்தார்..!

ஆந்திராவில் மகளிருக்கு இலவச பேருந்து: முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தொடங்கி வைத்தார்..!ஆந்திர பிரதேசத்தில் பெண்களுக்கு இலவசப் பேருந்து பயணம் வழங்கும் ‘ஸ்த்ரீ சக்தி’ திட்டம் இன்று விஜயவாடாவில் தொடங்கப்பட்டது. இந்த விழாவில், மாநில முதல்வர் என். சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் துணை முதல்வர் பவன் கல்யாண் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு, இந்தத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தனர்.

