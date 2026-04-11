சனி, 11 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 11 ஏப்ரல் 2026 (08:36 IST)

24 மணி நேரம் கெடு.. அமைதி பேச்சுவார்த்தையா? அதிரடி தாக்குதலா? ஈரானுக்கு டிரம்ப் எச்சரிக்கை..!

24 மணி நேரம் கெடு.. அமைதி பேச்சுவார்த்தையா? அதிரடி தாக்குதலா? ஈரானுக்கு டிரம்ப் எச்சரிக்கை..!
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரான் உடனான பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாவிட்டால் அந்நாட்டின் மீது மிகக்கடுமையான தாக்குதல் நடத்தப்படும் என அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். 
 
பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்தில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே முக்கிய பேச்சுவார்த்தை இன்று நடைபெற உள்ள நிலையில், டிரம்ப் தனது நிலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
நியூயார்க் போஸ்ட் இதழுக்கு அளித்த பேட்டியில், "நாங்கள் எங்களது போர்க்கப்பல்களை உலகின் அதிநவீன ஆயுதங்களால் நிரப்பி வருகிறோம். இதற்கு முன்பு பயன்படுத்தியதை விடவும் வலிமையான ஆயுதங்கள் இவை. பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாவிட்டால், ஈரான் மீது இவை மிக துல்லியமாக ஏவப்படும்" என்று அவர் கூறியுள்ளார். 
 
மேலும், ஈரான் தற்போது ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் எண்ணெய் கப்பல்களின் போக்குவரத்தை தடுத்து உலக நாடுகளை மிரட்டி வருவதாகவும், அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையை தவிர வேறு வழியில்லை என்றும் டிரம்ப் சாடியுள்ளார்.
 
மறுபுறம், லெபனானில் போர்நிறுத்தம் மற்றும் முடக்கப்பட்ட ஈரானிய சொத்துக்களை விடுவித்தல் ஆகிய நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டால் மட்டுமே பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் என ஈரான் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் முகமது பாகர் காலிபாப் நிபந்தனை விதித்துள்ளார். இந்த பதற்றமான சூழலில், அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் ஈரானின் முடிவு என்ன என்பது தெரியவரும்.
 
Edited by Siva

JEE மெயின் தேர்வு Answer Key வெளியாவது எப்போது? எந்த இணையதளத்தில் பார்க்கலாம்? முழு விவரங்கள்..!

JEE மெயின் தேர்வு Answer Key வெளியாவது எப்போது? எந்த இணையதளத்தில் பார்க்கலாம்? முழு விவரங்கள்..!JEE மெயின் ஏப்ரல் அமர்வு தேர்விற்கான தற்காலிக விடை குறிப்புகள் நாளை, ஏப்ரல் 11-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை வெளியிடப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த தேர்வெழுதிய மாணவர்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான jeemain.nta.nic.in மூலம் விடைக் குறிப்புகளை சரிபார்த்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் உங்களுக்கு அக்கவுண்ட் இருக்குதா? ஏப்ரல் 16 முதல் செயல்படாமல் போக வாய்ப்பு..!

பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் உங்களுக்கு அக்கவுண்ட் இருக்குதா? ஏப்ரல் 16 முதல் செயல்படாமல் போக வாய்ப்பு..!பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிக முக்கியமான எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக எவ்வித பண பரிவர்த்தனையும் செய்யாமல் முடங்கி கிடக்கும் வங்கி கணக்குகளை வரும் ஏப்ரல் 15, 2026-க்கு பிறகு மூடப்போவதாக வங்கி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

கட்டுக்கட்டாக பணம் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக எழுந்த புகார்.. நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மா திடீர் ராஜினாமா..!

கட்டுக்கட்டாக பணம் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக எழுந்த புகார்.. நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மா திடீர் ராஜினாமா..!அலகாபாத் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி யஷ்வந்த் வர்மா, பண விவகார சர்ச்சையில் சிக்கியதையடுத்து தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

டிஜிட்டல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆரம்பம்.. 5.72 லட்சம் குடும்பங்கள் பதிவு..!

டிஜிட்டல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆரம்பம்.. 5.72 லட்சம் குடும்பங்கள் பதிவு..!இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை 5.72 லட்சத்திற்கும் அதிகமான குடும்பங்கள் இணையதளம் வாயிலாக தங்களது விவரங்களைச் சுய-பதிவு செய்துள்ளதாக இந்தியப் பதிவாளர் ஜெனரல் மற்றும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.

பொது சிவில் சட்டம் அமல்.. பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.3000.. 1 கோடி வேலைவாய்ப்பு.. பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கை..!

பொது சிவில் சட்டம் அமல்.. பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.3000.. 1 கோடி வேலைவாய்ப்பு.. பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கை..!மேற்கு வங்க சட்டசபை தேர்தல் 2026-ஐ முன்னிட்டு, பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று வெளியிட்டார். கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், இந்த அறிக்கை மாநிலத்தை விரக்தியிலிருந்து வளர்ச்சிக்கு கொண்டு செல்லும் ஒரு வரைபடம் என்று குறிப்பிட்டார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com