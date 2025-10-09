வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (09:57 IST)

ட்ரம்ப்பே ஒரு பைத்தியம்தான்! தன்னை பைத்தியம் என சொன்னதற்கு க்ரேட்டா தன்பெர்க் பதில்!

Greta vs Trump

ஸ்வீடனை சேர்ந்த சுற்றுசூழல் ஆர்வலரான இளம்பெண் க்ரேட்டா தன்பெர்க் - அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் இடையெயான மோதல் சூடுபிடித்துள்ளது.

 

ஸ்வீடன் நாட்டை சேர்ந்த க்ரேட்டா தன்பெர்க் தனது சிறு வயதில் இருந்தே பருவநிலை மாற்றம் குறித்த அபாயங்களை உலகிற்கு எடுத்துச் சொல்லி பிரபலம் ஆனவர். அப்போது முதலே க்ரேட்டாவிற்கும், ட்ரம்புக்கும் இடையில் வார்த்தை மோதல் இருந்து வருகிறது. 2015 பாரிஸ் பருவநிலை மாநாட்டில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை மீறி ட்ரம்ப் செயல்படுவதை க்ரேட்டா கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

 

சமீபத்தில் இஸ்ரேலால் பாதிக்கப்பட்ட காசா மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளை வழங்குவதற்காக படகில் பொருட்களை ஏற்றிக் கொண்டு கடல் வழியாக சென்ற க்ரேட்டாவை இஸ்ரேல் ராணுவம் கைது செய்து, அவரது நாட்டிற்கே நாடு கடத்தியது. இந்த விவகாரத்தில் இஸ்ரேலை க்ரேட்டா விமர்சித்தார்.

 

இந்நிலையில் க்ரேட்டா குறித்து பேசிய ட்ரம்ப் “க்ரேட்டா தன்பெர்க் ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவரை போல செயல்படுகிறார். எப்போதும் மூர்க்கமாக நடந்துக் கொள்கிறார். புதிய பிரச்சினைகளை உருவாக்கிக் கொண்டே இருக்கிறார். அவர் ஒரு மனநல மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும்” எனக் கூறியுள்ளார்.

 

அதற்கு பதிலளித்து பேசிய க்ரேட்டா “கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ட்ரம்பிடம் ஏதேனும் ஆலோசனைகள் இருந்தால் நான் அதை ஏற்றுக் கொள்கிறேன். ஆனால் அவர்து கடந்த கால செயல்களை பார்த்தால் அவருக்குமே இந்த பிரச்சினை இருப்பதை போல தெரிகிறது” என கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

கரூர் செல்ல அனுமதி கேட்ட விஜய்.. டிஜிபி அலுவலகம் அனுப்பிய பதில் கடிதம்..!

கரூர் செல்ல அனுமதி கேட்ட விஜய்.. டிஜிபி அலுவலகம் அனுப்பிய பதில் கடிதம்..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூர் செல்ல அனுமதி கேட்டு எழுதிய கடிதத்திற்கு, டிஜிபி அலுவலகத்தில் இருந்து பதில் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

10 மாவட்டங்களில் இன்று கொட்டப்போகுது கனமழை வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை..!

10 மாவட்டங்களில் இன்று கொட்டப்போகுது கனமழை வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை..!தமிழ்நாட்டில் இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

விஜய் வீட்டுக்கு நள்ளிரவு 1.50 மணிக்கு திடீரென சென்ற போலீசார். அரை மணி நேரம் என்ன நடந்தது?

விஜய் வீட்டுக்கு நள்ளிரவு 1.50 மணிக்கு திடீரென சென்ற போலீசார். அரை மணி நேரம் என்ன நடந்தது?கடந்த சில நாட்களாக பிரபலங்களின் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், விஜய் வீட்டிற்கும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து அவருடைய வீட்டில் அரை மணி நேரம் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனை செய்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

இருமல் மருந்தால் 21 குழந்தைகள் பலி: 'கோல்ட்ரிஃப்' உரிமையாளரை தமிழகம் வந்து கைது செய்த மத்திய பிரதேச காவல்துறை..!

இருமல் மருந்தால் 21 குழந்தைகள் பலி: 'கோல்ட்ரிஃப்' உரிமையாளரை தமிழகம் வந்து கைது செய்த மத்திய பிரதேச காவல்துறை..!ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தில் 'கோல்ட்ரிஃப்' இருமல் மருந்தை குடித்ததால் குறைந்தது 21 குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவங்கள் தொடர்பாக, அந்த மருந்தை தயாரித்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஜி. ரங்கநாதன் என்பவரை மத்திய பிரதேச காவல்துறை குழு கைது செய்துள்ளது.

ஈபிஎஸ் முன் தவெக கொடியை உயர்த்தி காட்டிய தொண்டர்கள்.. கூட்டணி உறுதியாகிவிட்டதா?

ஈபிஎஸ் முன் தவெக கொடியை உயர்த்தி காட்டிய தொண்டர்கள்.. கூட்டணி உறுதியாகிவிட்டதா?கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிச்சாமி கலந்துகொள்ளும் கூட்டத்தில் சில தொண்டர்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கொடியை தூக்கி காட்டும் நிகழ்வுகள் நடந்துகொண்டிருக்கும் நிலையில், நேற்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேசிய கூட்டத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கொடி காட்டப்பட்டது தொண்டர்களுக்கு மேலும் உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com