வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025 (08:33 IST)

ஒரு நோபல் பரிசுக்காக இந்திய உறவை சிதைத்துவிட்டார் டிரம்ப்.. முன்னாள் அமெரிக்க தூதர் குற்றச்சாட்டு..!

ஒரு நோபல் பரிசுக்காக இந்திய உறவை சிதைத்துவிட்டார் டிரம்ப்.. முன்னாள் அமெரிக்க தூதர் குற்றச்சாட்டு..!
முன்னாள் அமெரிக்க தூதர் ரஹ்ம் இம்மானுவேல், அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மீது இந்திய-அமெரிக்க உறவுகளை சிதைத்ததாக கடுமையாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 40 ஆண்டுகால திட்டமிடலை டிரம்ப் வீணாக்கியதாக அவர் வேதனை தெரிவித்தார்.
 
சீனாவை எதிர்கொள்வதற்கான முக்கிய காரணியாக இந்தியா இருக்கும் நிலையில், டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் தவறான கையாளுதல் பேரழிவை ஏற்படுத்தியதாகவும் இம்மானுவேல் கூறினார்.
 
இந்த சீர்குலைவுக்குப் பின்னணியில் இரண்டு காரணங்களை இம்மானுவேல் முன்வைக்கிறார்:
 
இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையே டிரம்ப் மத்தியஸ்தம் செய்ததாக கூறப்பட்ட போர் நிறுத்தத்திற்கு பிறகு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, டிரம்ப்பை நோபல் அமைதி பரிசுக்கு பரிந்துரைக்க மறுத்ததே உறவில் விரிசல் ஏற்பட முதல் காரணம். டிரம்ப் தனது அகங்காரத்தின் காரணமாகவே இந்திய உறவை புறக்கணித்தார்.
 
டிரம்ப் தனது மகன்கள் பங்குதாரர்களாக உள்ள ஒரு நிறுவனத்துடன் பாகிஸ்தான் கிரிப்டோ கவுன்சில் வணிக ஒப்பந்தம் செய்ததற்காக, டிரம்ப் பாகிஸ்தானுக்கு சாதகமாக செயல்பட்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
இது ஒரு பெரிய தவறு என்று இம்மானுவேல் கண்டித்தார், இதன் மூலம் சீனா தனது ஆதிக்கத்தை இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் எச்சரித்தார். அமெரிக்காவின் இந்த தவறுகளை சீனா பயன்படுத்தி கொண்டுள்ளது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
Edited by Siva
 

தீபாவளி மது விற்பனை ரூ.500 கோடியை தாண்டுமா? தயாராகிறது டாஸ்மாக்

தீபாவளி மது விற்பனை ரூ.500 கோடியை தாண்டுமா? தயாராகிறது டாஸ்மாக்வரும் திங்கட்கிழமை தீபாவளி கொண்டாடப்படுவதை ஒட்டி, சனி, ஞாயிறு ஆகிய இரண்டு விடுமுறை நாட்களுடன் சேர்த்து மூன்று நாட்களுக்கு தொடர்ந்து மது விற்பனை சூடுபிடிக்கும் என்று டாஸ்மாக் நிர்வாகம் எதிர்பார்க்கிறது. இதனால், தீபாவளி பண்டிகை காலத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், அனைத்து மாவட்டக் கடைகளிலும் போதுமான அளவு மதுபானங்களை இருப்பு வைக்க நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்த 200 ட்ரோன்கள் வழிமறிப்பு.. 287 கிலோ ஹெராயின் பறிமுதல்..!

பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்த 200 ட்ரோன்கள் வழிமறிப்பு.. 287 கிலோ ஹெராயின் பறிமுதல்..!இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்லையில், குறிப்பாக பஞ்சாப் போன்ற மாநிலங்களில், அத்துமீறி நுழையும் டிரோன்கள் நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வந்தன. இதன் எதிரொலியாக, பாகிஸ்தானை ஒட்டியுள்ள எல்லை பகுதிகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன.

சீனாவுக்காக அமெரிக்காவை உளவு பார்த்த இந்திய வம்சாவளி? - அமெரிக்காவில் அதிர்ச்சி கைது!

சீனாவுக்காக அமெரிக்காவை உளவு பார்த்த இந்திய வம்சாவளி? - அமெரிக்காவில் அதிர்ச்சி கைது!சீனாவிற்காக அமெரிக்காவின் ரகசிய ஆவணங்களை திருடியதாக இந்திய வம்சாவளியான ஆஷ்லே டெல்லிஸ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இப்படி எல்லாத்தையும் இழந்து நிக்கிறியே நண்பா! புதினுக்காக கண்ணீர் விட்ட ட்ரம்ப்!

இப்படி எல்லாத்தையும் இழந்து நிக்கிறியே நண்பா! புதினுக்காக கண்ணீர் விட்ட ட்ரம்ப்!உக்ரைன் - ரஷ்யா போர் 4 வருடங்களாக நடந்து வரும் நிலையில் அதை புதின் நினைத்திருந்தால் ஒரு வாரத்தில் முடித்திருக்கலாம் என ட்ரம்ப் பேசியுள்ளார்.

ChatGPTல் 18+ கதைகளையும் இனி கேட்கலாம்: சாம் ஆல்ட்மேன் தகவல்..!

ChatGPTல் 18+ கதைகளையும் இனி கேட்கலாம்: சாம் ஆல்ட்மேன் தகவல்..!எந்த ஒரு தகவலையும் 'சாட்ஜிபிடி' (ChatGPT)யில் கேட்டு பெறலாம் என்ற வசதி இருக்கும் நிலையில், இனி 18 + கதைகளையும் கேட்கலாம் என சாட்ஜிபிடியின் உரிமையாளர் சாம் ஆல்ட்மேன் தெரிவித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com