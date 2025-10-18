சனி, 18 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 18 அக்டோபர் 2025 (11:23 IST)

பாகிஸ்தான்-ஆப்கானிஸ்தான் போரை நிறுத்துவது எல்லாம் எனக்கு ஒரு நிமிட வேலை: டிரம்ப்

பாகிஸ்தான்-ஆப்கானிஸ்தான் போரை நிறுத்துவது எல்லாம் எனக்கு ஒரு நிமிட வேலை: டிரம்ப்
பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு இடையேயான மோதலை தீர்ப்பது தனக்கு "எளிதானது" என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். 
 
உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கியுடன் நடந்த சந்திப்பின்போது பேசிய அவர், தான் ஏற்கனவே மில்லியன் கணக்கான உயிர்களை காப்பாற்றி, பல உலகளாவிய போர்களை தீர்த்துள்ளதாகப் பெருமிதம் கொண்டார்.
 
பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய இரு அண்டை நாடுகளுக்கும் இடையேயான பதற்றம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் டிரம்ப் இப்படி கருத்துத் தெரிவித்துள்ளார். சமீபத்தில், பாகிஸ்தான் நடத்திய வான்வழித் தாக்குதல்களால் 48 மணி நேர சண்டை நிறுத்தம் முறிந்துவிட்டதாக தலிபான்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
 
டிரம்ப் மேலும் கூறுகையில், தான் எட்டு போர்களை தீர்த்துள்ளதாகவும், ஆனால் நோபல் அமைதி பரிசு தனக்கு கிடைக்கவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார். "எனக்கு நோபல் பரிசு பற்றி கவலை இல்லை, உயிர்களை காப்பாற்றுவது மட்டுமே என் நோக்கம்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran
 

அல்வாவும் ஒரு உணவு தான்.. தேவைப்படும் நேரத்தில் முதல்வர் அதையும் பரிமாறுவார்: சேகர்பாபு

அல்வாவும் ஒரு உணவு தான்.. தேவைப்படும் நேரத்தில் முதல்வர் அதையும் பரிமாறுவார்: சேகர்பாபுஇருட்டு கடை அல்வா போல் திமுக உருட்டுகடை அல்வா தருகிறது என்று நேற்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக அரசை விமர்சனம் செய்த நிலையில், அல்வாவும் ஒரு உணவுதான்; தேவைப்படும் நேரத்தில் அதையும் முதலமைச்சர் பரிமாறுவார் என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு பதிலடி கொடுத்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

'பாகிஸ்தான் ராணுவ டாங்கிகளை கைப்பற்றியதா ஆப்கானிஸ்தான்.. வைரல் வீடியோவால் பரபரப்பு..!

'பாகிஸ்தான் ராணுவ டாங்கிகளை கைப்பற்றியதா ஆப்கானிஸ்தான்.. வைரல் வீடியோவால் பரபரப்பு..!பாகிஸ்தானுக்கு சொந்தமான ராணுவ டாங்கிகளை கைப்பற்றியதாக தலிபான் செய்தித் தொடர்பாளர் ஜபிஹுல்லா முஜாகித் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

திடீரென முடங்கிய ஐஆர்சிடிசி இணையதளம்.. தட்கல் டிக்கெட் எடுக்க முடியாமல் பயணிகள் தவிப்பு..!

திடீரென முடங்கிய ஐஆர்சிடிசி இணையதளம்.. தட்கல் டிக்கெட் எடுக்க முடியாமல் பயணிகள் தவிப்பு..!தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், சொந்த ஊர் செல்ல தட்கல் முறையில் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முயன்ற பயணிகள், ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் திடீரென முடங்கியதால் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.

மதுரை மேயர் இந்திராணியின் ராஜினாமா ஏற்பு: 5 நிமிடங்களில் முடிந்த பரபரப்பு!

மதுரை மேயர் இந்திராணியின் ராஜினாமா ஏற்பு: 5 நிமிடங்களில் முடிந்த பரபரப்பு!திமுகவை சேர்ந்த மதுரை மாநகராட்சி மேயர் இந்திராணி, கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன் ராஜினாமா செய்தார். அவரது ராஜினாமா கடிதத்துக்கு ஒப்புதல் பெறுவதற்காக இன்று காலை சிறப்புக் கூட்டம் நடந்தது. மேயர் இருக்கை அகற்றப்பட்டு, ஆணையர் சித்ரா, துணை மேயர் நாகராஜன் ஆகியோர் மட்டுமே மேடையில் அமர்ந்திருந்தனர்.

மகனின் உயிரை காப்பாற்ற சிறுநீரக தானம் அளித்த 72 வயது தாய்.. நெகிழ்ச்சியான சம்பவம்..!

மகனின் உயிரை காப்பாற்ற சிறுநீரக தானம் அளித்த 72 வயது தாய்.. நெகிழ்ச்சியான சம்பவம்..!மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரை சேர்ந்த 72 வயதான கங்கா வர்மா என்ற மூதாட்டி, தனது நோய்வாய்ப்பட்ட மகன் கமலேஷ் வர்மாவுக்கு தனது சிறுநீரகத்தை தானம் செய்து மறுவாழ்வு அளித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com