திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (09:12 IST)

டிரம்ப் - எலான் மஸ்க் சந்திப்பு: மீண்டும் நண்பர்களா?

அமெரிக்காவின் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் உலக பெரும் தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் ஆகியோர் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சந்தித்துகொண்டது, அரசியல் மற்றும் வணிக வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த சில காலமாக இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்த நிலையில், இந்த சந்திப்பு, அவர்களின் உறவில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.
 
டிரம்பும் மஸ்க்கும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தனர். 2024 ஆம் ஆண்டு அதிபர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது இருவருக்கும் இடையே நட்பு மேலும் வலுத்தது. ஆனால் டிரம்ப் அதிபராக பதவியேற்றவுடன் இருவரும் ட்விட்டர் தளத்தில் கடுமையான வார்த்தை போரில் ஈடுபட்டனர்.
 
இந்த மோதல்களுக்கு பிறகு, இருவரும் பொதுவெளியில் சந்தித்துக்கொண்டது இதுவே முதல்முறை. ஒரு சமீபத்திய நிகழ்வில் இருவரும் கைகுலுக்கி பேசிக்கொண்டனர். இந்த சந்திப்பு, இருவருக்கும் இடையிலான உறவில் ஏற்பட்ட விரிசல் சீர் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த நிலையில் "மீண்டும் நண்பர்களா?" என்ற கேள்வி இந்த சந்திப்பின் மூலம் எழுந்துள்ள நிலையில், வருங்காலத்தில் இருவரும் இணைந்து செயல்படுவார்களா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
ஜி.எஸ்.டி. சீர்திருத்தம்: இன்று முதல் அமல்; காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கடும் கண்டனம்..!

ஜி.எஸ்.டி. சீர்திருத்தம்: இன்று முதல் அமல்; காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கடும் கண்டனம்..!மக்களுக்கு விலைவாசி குறைப்பை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், மத்திய அரசி ஜி.எஸ்.டி. செய்யப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இந்த சீர்திருத்தத்தின்படி, 375 பொருட்களின் விலை கணிசமாக குறையும்.

எச்-1பி விசாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களா நீங்கள்? இங்கே வாருங்கள்.. சீனா அறிமுகம் செய்யும் K-விசா..!

எச்-1பி விசாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களா நீங்கள்? இங்கே வாருங்கள்.. சீனா அறிமுகம் செய்யும் K-விசா..!அமெரிக்காவில் எச்-1பி (H-1B) விசா கட்டணம் பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அதைச் சாதகமாக பயன்படுத்தி, உலகெங்கிலும் உள்ள திறமைமிக்க ஊழியர்களை ஈர்ப்பதற்காக, சீனா K-விசா என்ற புதிய விசாவை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இன்று முதல் சென்னையில் பொதுப்போக்குவரத்துக்கு ஒரே செயலி: 'Chennai One' பயன்கள் என்னென்ன?

இன்று முதல் சென்னையில் பொதுப்போக்குவரத்துக்கு ஒரே செயலி: 'Chennai One' பயன்கள் என்னென்ன?சென்னையில் பொதுப்போக்குவரத்து சேவைகளை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில், 'Chennai One' என்ற புதிய செயலி இன்று முதல் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது. இந்த செயலியை தமிழக முதல்வர் தொடங்கி வைத்துள்ளார்.

காதலியை கொன்று சூட்கேசில் அடைத்து யமுனையில் வீசிய காதலன்! உபியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

காதலியை கொன்று சூட்கேசில் அடைத்து யமுனையில் வீசிய காதலன்! உபியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில், தனது 20 வயது காதலியை கொன்று, சடலத்தை சூட்கேசில் அடைத்து யமுனா ஆற்றில் வீசிய இளைஞரை, இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் இடையே தான் போட்டி என விஜய் சொன்னது உண்மைதான்: ராஜேந்திர பாலாஜி..

திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் இடையே தான் போட்டி என விஜய் சொன்னது உண்மைதான்: ராஜேந்திர பாலாஜி..முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி, சிவகாசியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசும்போது, நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசம் குறித்து கருத்து தெரிவித்தார். அவர், "விஜய்யின் கூட்டங்கள் வாக்குகளாக மாறாது. நடிகர் விஜய் திரட்டிய கூட்டத்தை விட, ரஜினிகாந்த் மற்றும் அஜித்தை பார்க்க இன்னும் அதிகமான கூட்டம் வரும்," என்று கூறினார்.

