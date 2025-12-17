புதன், 17 டிசம்பர் 2025
17 நாட்டினர் அமெரிக்காவுக்குள் நுழைய கூடாது: இப்போது 18வது நாடும் அறிவிப்பு.. டிரம்ப் கடுமையான உத்தரவு..!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், பாதுகாப்பு காரணங்களை கூறி பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் அமெரிக்காவிற்குள் நுழைய அதிரடியாக பயணத் தடை விதித்துள்ளார். இதன்படி ஆப்கானிஸ்தான், ஈரான், ஏமன், சோமாலியா, சிரியா, லிபியா மற்றும் சூடான் உள்ளிட்ட சுமார் 17 நாடுகளைச் சேர்ந்த குடிமக்கள் அமெரிக்காவிற்குள் நுழைய முழுமையான தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மேலும் கியூபா, வெனிசுலா போன்ற நாடுகளை சேர்ந்தவர்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, பாலஸ்தீனிய ஆணையம் வழங்கிய பயண ஆவணங்களை வைத்திருக்கும் நபர்களுக்கும் அமெரிக்காவிற்குள் நுழைய டிரம்ப் நிர்வாகம் முழுமையாக தடை விதித்துள்ளது. பாலஸ்தீனத்தை ஒரு தனி நாடாக அமெரிக்கா அங்கீகரிக்காத நிலையில், அவர்களை ஆவணதாரர்கள் என்றே அந்நாடு குறிப்பிடுகிறது.
 
பாலஸ்தீன ஆதரவாளர்களுக்கு எதிராக ஏற்கனவே அமெரிக்க அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுத்து வரும் சூழலில், இந்த தடை உத்தரவு சர்வதேச அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எல்லை பாதுகாப்பு மற்றும் உள்நாட்டு பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவே இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்க அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 1 கோடி வாக்காளர்கள் பெயர் நீக்கமா? சென்னையில் மட்டும் 40 லட்சமா?

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 1 கோடி வாக்காளர்கள் பெயர் நீக்கமா? சென்னையில் மட்டும் 40 லட்சமா?தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் காரணமாக, மாநிலம் முழுவதும் சுமார் ஒரு கோடி வாக்காளர்கள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

திருப்பதி பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தேவஸ்தானம் வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு..!

திருப்பதி பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தேவஸ்தானம் வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு..!திருப்பதி திருமலை ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், தற்போது தேவஸ்தானம் தரப்பில் பக்தர்களுக்கான ஒரு சூப்பர் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு மாநாட்டுக்கு பக்கா ஏற்பாடு.. விஜய்க்கு நல்ல பெயர் வாங்கி தருவாரா செங்கோட்டையன்?

ஈரோடு மாநாட்டுக்கு பக்கா ஏற்பாடு.. விஜய்க்கு நல்ல பெயர் வாங்கி தருவாரா செங்கோட்டையன்?நாளை ஈரோட்டில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் "மக்கள் சந்திப்பு" நிகழ்வு நடைபெற உள்ள நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் இந்த மாநாட்டை தனது முழு பொறுப்பில் ஏற்று, பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறார். இந்த கூட்டத்திற்கான பாதுகாப்பு மற்றும் வசதிகளை அவர் நேரில் ஆய்வு செய்து உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

அமெரிக்காவிடமிருந்து திருடிய சொத்துக்களை ஒப்படைக்க வேண்டும்.. வெனிசுலாவுக்கு ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை..!

அமெரிக்காவிடமிருந்து திருடிய சொத்துக்களை ஒப்படைக்க வேண்டும்.. வெனிசுலாவுக்கு ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை..!அமெரிக்காவிடமிருந்து திருடிய எண்ணெய் நிலம் மற்றும் பிற சொத்துக்களை வெனிசுலா உடனடியாக ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மிரட்டல் விடுத்திருப்பது சர்வதேச அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நடு ரோட்டில் கணவருக்கு மாரடைப்பு.. லிப்ட் கேட்டு கதறிய மனைவி.. யாரும் உதவாததால் பலியான உயிர்..!

நடு ரோட்டில் கணவருக்கு மாரடைப்பு.. லிப்ட் கேட்டு கதறிய மனைவி.. யாரும் உதவாததால் பலியான உயிர்..!பெங்களூரில் ஒருவருக்கு நடுரோட்டில் திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட, அவருடைய மனைவி உதவி கேட்டு 30 நிமிடங்கள் அந்த வழியாக வந்த வாகனங்களிடம் கதறியும் ஒருவருமே உதவாததால், அந்த நபர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

