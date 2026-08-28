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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (13:30 IST)

நேபாளத்தில் 83 தமிழர்களின் நிலை என்ன?!.. டெல்லியில் தமிழக அமைச்சர்கள்!..

nepal
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (13:34 IST)
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நேற்று முன்தினம் வட நேபாளத்தில் உள்ள கோஷி நதியில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக பல வீடுகளும், கட்டிடங்களும் கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களும் அடித்து செல்லப்பட்டன. சீனா - திபெத் எல்லையில் பனிப்பாறைகள் உடைந்து வெள்ளம் ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

இதில், 350க்கு மேற்பட்டோர் பலியாகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரை காணவில்லை.. அதேபோல் இந்தியா உள்ளிட்ட பல வெளிநாடுகளில் இருந்தும் நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா சென்றவர்கள் பற்றிய தகவல்கள் தெரியவில்லை. அவர்களை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் அந்தந்த நாட்டு அரசு தரப்பு இறங்கியிருக்கிறது..

ஒருபக்கம் கும்பகோணம், சென்னை உள்ளிட்ட சில இடங்களில் இருந்து நேபாளத்திற்கு சுற்றுலாவுக்கு சென்ற 83 பேரின் நிலைமை என்ன ஆனது என்று தெரியவில்லை. அவர்களை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.. எனவே இது பற்றி விசாரித்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களை மீட்குமாறு அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ்மோகன், வினோத் ஆகியோரை டெல்லிக்கு செல்லுமாறு நேற்று முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டார்.

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இதையடுத்து நேற்று இரவு அவர்கள் டெல்லி சென்றனர். இன்று காலை முதல் அவர்கள் டெல்லி உதவி மைய கட்ட்டுப்பாட்டு அறையில் ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள்.. மேலும் தொலைந்து போன தமிழர்களை எப்படி மீட்பது என்பது குறித்தும் அவர்கள் ஆலோசனை செய்து தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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