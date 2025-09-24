புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (15:13 IST)

கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் காணாமல் போன சாலை! - அதிர்ச்சி வீடியோ!

Path hole accident

தாய்லாந்து நாட்டில் மக்கள் நடமாடும் பகுதியில் திடீரென ஏற்பட்ட பெரும் பள்ளம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் உள்ள சாலை ஒன்றில் வழக்கம்போல வாகனங்கள், மக்கள் சென்று வந்த நிலையில் திடீரென சாலையில் விரிசல் ஏற்பட்டது. அதை தொடர்ந்து காவலர்கள் வாகனங்களை சற்று முன்னாலேயே நிறுத்தியதுடன் மக்களையும் அப்புறப்படுத்தினர்.

 

இதெல்லாம் நடந்துக் கொண்டிருந்தபோதே சில நிமிடங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூமிக்குள் அமிழ்ந்த சாலை மொத்தமாக சரிந்து விழுந்து பெரும் பள்ளம் உருவானது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

 

பெரும்பாலும் சாலைகளின் மேல்புறம் சமதளமாக இருந்தாலும், நிலத்தடியில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மண் சரிவுகள் ஆகியவற்றால் திடீரென சாலைகள் இவ்வாறு பள்ளங்களாக மாறுவதாக கூறப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றம்.. ஆறு மாதங்களுக்குள் முதற்கட்ட குற்றப்பத்திரிகை..!

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றம்.. ஆறு மாதங்களுக்குள் முதற்கட்ட குற்றப்பத்திரிகை..!பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கின் விசாரணையை, மத்திய சிபிஐக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், இந்த வழக்கில் ஆறு மாதங்களுக்குள் முதற்கட்ட குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சியிலும் தொடர்ந்து உயரும் வங்கி பங்குகள்! - அந்த அறிவிப்புதான் காரணமா?

பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சியிலும் தொடர்ந்து உயரும் வங்கி பங்குகள்! - அந்த அறிவிப்புதான் காரணமா?இந்த வாரம் தொடங்கியது முதலாகவே பங்குச்சந்தை மூன்றாவது நாளாக வீழ்ச்சி கண்டு வரும் நிலையில் வங்கிகளின் பங்குகள் நல்ல ஏற்றத்தை கண்டு வருகின்றன.

எடப்பாடி முதல்வர் வேட்பாளர் இல்லையென்றால் பரிசீலனை செய்யலாம்: டிடிவி தினகரன்

எடப்பாடி முதல்வர் வேட்பாளர் இல்லையென்றால் பரிசீலனை செய்யலாம்: டிடிவி தினகரன்தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிக்கப்படுவது தொடர்ந்தால், அந்த கூட்டணியில் இணைவது குறித்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் பரிசீலிக்காது என அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் தெரிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காதலனின் மனைவிக்கு ஜீவனாம்சமாக ரூ.3.7 கோடி கொடுத்த பெண்.. அதன்பின் நிகழ்ந்த ட்விஸ்ட்..!

காதலனின் மனைவிக்கு ஜீவனாம்சமாக ரூ.3.7 கோடி கொடுத்த பெண்.. அதன்பின் நிகழ்ந்த ட்விஸ்ட்..!சீனாவில் ஒரு பெண் தொழிலதிபர் தான் காதலித்த இளைஞரை மணப்பதற்காக, அவரது மனைவிக்கு ₹3.7 கோடி கொடுத்து விவாகரத்து பெற வைத்துள்ளார். ஆனால், ஓராண்டுக்கு பிறகு, அந்த இளைஞர் தனக்கு ஏற்றவர் இல்லை என உணர்ந்து, தான் கொடுத்த பணத்தை திரும்ப கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார்.

மழை பெய்தால் 18 சதவீதம் GST வரி?! பில் போட்ட Food Delivery நிறுவனங்கள்! - அதிர்ச்சியில் வாடிக்கையாளர்கள்!

மழை பெய்தால் 18 சதவீதம் GST வரி?! பில் போட்ட Food Delivery நிறுவனங்கள்! - அதிர்ச்சியில் வாடிக்கையாளர்கள்!சமீபத்தில் இந்தியா முழுவதும் ஜிஎஸ்டி வரிகள் குறைக்கப்பட்டது பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வரும் நிலையில் உணவு டெலிவரி நிறுவனங்கள் மழையில் டெலிவரி செய்வதற்கு ஜிஎஸ்டி போட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com