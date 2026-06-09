  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. The Non-Existent 34th Floor: Chinese Homebuyer Lost Money in Shocking 32-Story Building Scam
Written By
Last Updated : Tuesday, 9 June 2026 (08:50 IST)

34வது மாடியில் பிளாட் வாங்கிய நபர்.. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அந்த பில்டிங்கில் மொத்தமே 32 மாடி என்று.. ரியல் எஸ்டேட் மோசடி...

சீன ரியல் எஸ்டேட் மோசடி
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (08:48 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (08:50 IST)
google-news
சீனாவின் ஷான்சி மாகாணத்தில் உள்ள சியான் நகருக்கு அருகே, 'ஷென்' என்ற நபர் கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டில் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடு வாங்க முன்பணம் செலுத்தி, ஏமாற்றமடைந்த விசித்திரமான ரியல் எஸ்டேட் மோசடி வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. சந்தை விலையை விட மிகக் குறைந்த விலையில் விற்கப்பட்டதால், அந்த கட்டிடத்தின் 34-ஆவது மாடியில் 90 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட ஒரு வீட்டை அவர் வாங்கியுள்ளார்.
 
ஆனால், கட்டுமானப் பணிகள் முடிந்து பல ஆண்டுகள் தாமதமாக 2017-இல் நேரில் சென்று பார்த்தபோதுதான், அந்த கட்டிடமே மொத்தம் 32 மாடிகளை மட்டுமே கொண்டது என்பதும், அவர் வாங்கிய 34-ஆவது மாடியே அங்கு இல்லை என்பதும் தெரியவந்தது. 
 
மாற்று வீடும் கிடைக்காமல், செலுத்திய முன்பணத்தையும் முழுமையாக திரும்பப் பெற முடியாமல் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஷென் போராடி வருகிறார். உள்ளூர் நீதிமன்றம் மற்றும் தீர்ப்பாயங்கள் அந்த நிறுவனத்திற்கு அபராதத்துடன் பணத்தைத் திருப்பித் தர உத்தரவிட்டும், நிறுவனத்தின் பெயரில் சொத்துக்கள் எதுவும் இல்லாததால் தற்போதைய 2026-ஆம் ஆண்டிலும் அவரால் பணத்தை மீட்க முடியவில்லை. சட்டப்பூர்வப் பாதுகாப்பற்ற மலிவு விலை வீடுகளை வாங்குவதில் இருக்கும் பேராபத்தை இந்தச் சம்பவம் உணர்த்துகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

உங்களுக்கும் திமுக அரசுக்கும் என்ன வித்தியாசம்.. மாரிதாஸ் கைது குறித்து சவுக்கு சங்கர்...

உங்களுக்கும் திமுக அரசுக்கும் என்ன வித்தியாசம்.. மாரிதாஸ் கைது குறித்து சவுக்கு சங்கர்...பிரபல அரசியல் விமர்சகர் சவுக்கு சங்கர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், மாரிதாஸ் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக தற்போதைய முதலமைச்சரை விமர்சித்து பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

கடந்த ஆட்சியில் பழிவாங்கப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வு.. தவெக அரசு அதிரடி உத்தரவு...

கடந்த ஆட்சியில் பழிவாங்கப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வு.. தவெக அரசு அதிரடி உத்தரவு...தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட உயர் அதிகாரிகளின் பதவி உயர்வு மற்றும் இடமாற்றங்கள் தற்பொழுது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன. துறையின் மூன்று இணை ஆணையர்கள் தற்பொழுது கூடுதல் ஆணையர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளனர்.

அமலாக்கத்துறையால் தேடப்படும் ஜான் பிரிட்டோ ஆதவ் அர்ஜூனா குடும்பத்தை சேர்ந்தவரா? ஒரு விளக்கம்...!

அமலாக்கத்துறையால் தேடப்படும் ஜான் பிரிட்டோ ஆதவ் அர்ஜூனா குடும்பத்தை சேர்ந்தவரா? ஒரு விளக்கம்...!மத்திய அமலாக்கத் துறை சென்னை மண்டலம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஜான் பிரிட்டோ, சட்டமன்ற உறுப்பினர் லீமா ரோஸின் சகோதரர் இல்லை என்று அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெளிவுபடுத்தியுள்ளன.

தந்தையை கைவிட்ட மகன்களுக்கு சிறை, அபராதம்!.. 84 வயசில் கேஸ் போட்டு தீர்ப்பு வாங்கிய தாத்தா!..

தந்தையை கைவிட்ட மகன்களுக்கு சிறை, அபராதம்!.. 84 வயசில் கேஸ் போட்டு தீர்ப்பு வாங்கிய தாத்தா!..வேகமாக ஓடும் வாழ்க்கையில் உறவுகளுக்கு இடையே உள்ள முக்கியத்துவமும், மகத்துவம் கூட பலருக்கும் இல்லாமல் போய்விட்டது.

திருமண வயசு வந்துட்டா பாலியல் உறவு சட்ட விரோதம் இல்லை!.. உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

திருமண வயசு வந்துட்டா பாலியல் உறவு சட்ட விரோதம் இல்லை!.. உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்புஉலகமெங்கும் திருமணம் மீறிய உறவு என்பது பலரிடமும் காணப்படுகிறது.