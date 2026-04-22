டிரம்ப் போர் நிறுத்தம் அறிவித்த சில மணி நேரங்களில் கப்பலை சுட்டுத்தள்ளிய ஈரான்.. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் பரபரப்பு..!
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை நீட்டிப்பதாக அறிவித்த சில மணி நேரங்களிலேயே, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் ஈரானின் புரட்சிகர காவல் படை ஒரு சரக்கு கப்பல் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தியுள்ளது.
இன்று காலை சுமார் 7:55 மணியளவில் நடந்த இந்த தாக்குதலில், ஈரானின் துப்பாக்கி படகு எவ்வித முன்னெச்சரிக்கையும் இன்றி சரக்கு கப்பலை இலக்கு வைத்ததாக ஐக்கிய இராச்சிய கடல்சார் வர்த்தக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
ஓமன் கடற்கரையிலிருந்து சுமார் 15 கடல் மைல் தொலைவில் நடந்த இந்த தாக்குதலில், கப்பலின் கேப்டன் அறை பலத்த சேதமடைந்துள்ளது. அதிர்ஷ்டவசமாக இதில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை.
பாகிஸ்தானில் நடைபெறவிருந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் ஈரான் பங்கேற்க போவதில்லை என்று அறிவித்ததை தொடர்ந்து இந்த மோதல் வெடித்துள்ளது. ஈரானிய துறைமுகங்கள் மீதான அமெரிக்காவின் கடல்வழி முற்றுகை இன்னும் விலக்கப்படாததே இந்த ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு முக்கிய காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.
ஏற்கனவே, ஈரானின் 'தூஸ்கா' என்ற கப்பலை அமெரிக்கக் கடற்படை சுட்டுப் பிடித்துத் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளது. இந்நிலையில், ஹார்முஸ் பகுதியில் ஈரான் நடத்தியுள்ள இந்த தாக்குதல் மத்திய கிழக்கில் மீண்டும் போர்ப் பதற்றத்தை உச்சத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது. முற்றுகை நீக்கப்பட்டால் மட்டுமே பேச்சுவார்த்தை சாத்தியம் என்பதில் ஈரான் பிடிவாதமாக உள்ளது.
