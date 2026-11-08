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Written By SIVA SIVA

அமெரிக்காவில் மாயமான இந்திய மாணவி.. ஒரு வாரத்திற்கு முன் வாக்கிங் சென்றவர் காணவில்லை..

ஸ்ரீஜா ரெட்டி
Written By: SIVA
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (09:26 IST)
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அமெரிக்காவின் பாஸ்டன் நகரில் உயர்கல்வி பயின்று வந்த தெலங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்த 23 வயதான மாணவி கோயா ஸ்ரீஜா ரெட்டி மர்மமான முறையில் மாயமாகியுள்ளார். தெலங்கானாவின் நல்கொண்டா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இவர், 1.5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமெரிக்கா சென்று பாஸ்டனில் பகுதிநேர வேலையுடன் படிப்பையும் தொடர்நது வந்தார்.
 
கடந்த நவம்பர் 2-ஆம் தேதி இரவு பாஸ்டனின் டார்செஸ்டர் பகுதியில் உள்ள தனது அறையிலிருந்து நடைப்பயிற்சி செல்லப் புறப்பட்ட ஸ்ரீஜா, அதன்பின் வீடு திரும்பவில்லை. அவரது மொபைல் போனும் அணைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் கடைசியாக கார்சன் பீச் அல்லது ஹார்பர் பாயிண்ட் பகுதியில் இருந்திருக்கலாம் என பாஸ்டன் காவல்துறை சந்தேகிக்கிறது.
 
பாஸ்டன் காவல்துறை மாணவியை தேட அதிகாரப்பூர்வ எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதுடன், பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இதனிடையே, தெலங்கானா அமைச்சர் கொமடிரெட்டி வெங்கட் ரெட்டி, இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம், பாஸ்டன் இந்திய தூதரகம் மற்றும் அமெரிக்க தெலுங்கு அமைப்பு ஆகியவற்றுடன் தொடர்பு கொண்டு மாணவியை விரைவாகக் கண்டுபிடிக்க உதவி கோரியுள்ளார். மாணவியின் குடும்பத்தினர் அவரது பாதுகாப்பு குறித்து மிகுந்த கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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