சனி, 14 பிப்ரவரி 2026
பாகிஸ்தான் நட்பை முறிக்குமா வங்கதேசத்தின் புதிய அரசு? என்ன செய்ய போகிறார் ராரிக் ரஹ்மான்?
வங்கதேசத்தின் அடுத்த பிரதமராக தாரிக் ரஹ்மான் பொறுப்பேற்க உள்ள நிலையில், அந்நாட்டின் வெளியுறவு கொள்கையில் மாற்றம் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
இடைக்கால ஆட்சியின் போது முஹம்மது யூனுஸ் பாகிஸ்தானுக்கு வழங்கிய அதீத சலுகைகள் மற்றும் ஐ.எஸ்.ஐ அமைப்பின் தலையீடுகள் இந்தியாவின் பாதுகாப்பிற்கு கவலையை ஏற்படுத்தின. ஆனால், தாரிக் ரஹ்மான், இந்தியாவுடன் நட்பு என்பதில் உறுதியாக உள்ளார்.
 
அவர் பாகிஸ்தானுடன் சாதாரண உறவைப் பேணினாலும், அந்நாடு தனது நாட்டின் உள்விவகாரங்களில் தலையிடுவதை அனுமதிக்க மாட்டார் என்று தெரிகிறது. குறிப்பாக, 1971 போரில் பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக இருந்த ஜமாத்-இ-இஸ்லாமி கட்சியிடமிருந்து அவர் விலகி நிற்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
இந்தியாவுடனான நல்லுறவின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்துள்ள அவர், டெல்லி மற்றும் இஸ்லாமாபாத் இடையே ஒரு சமநிலையான அணுகுமுறையை கையாளுவார் என்று அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். 
 
வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாட்டை சீரமைப்பதே அவரது தற்போதைய முன்னுரிமையாகும். பாகிஸ்தானின் ஆதிக்கத்தை மக்கள் விரும்பாத நிலையில், தாரிக் ரஹ்மானின் இந்த யதார்த்தமான அணுகுமுறை தெற்காசிய அரசியலில் ஒரு புதிய திருப்பமாக அமையும்.
 
Edited by Siva

