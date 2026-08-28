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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (14:28 IST)

நேபாளத்தில் சிக்கிய தமிழர்கள் மீட்பு!. விமானம் மூலம் இன்று சென்னை வர ஏற்பாடு!..

tamilans in nepal
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (14:31 IST)
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நேற்று நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் 400க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துவிட்டனர். வெள்ளப்பெருக்கில் பல இந்தியர்களும் சிக்கினார்கள். அதில் தமிழர்களும் அடக்கம். சென்னை, தஞ்சாவூர் மற்றும் கும்பகோணம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலிருந்து நேபாளத்துக்கு சுற்றுலா சென்றவர்ளில் 20 பேர் மட்டுமே மீட்கப்பட்டனர்..

மீது 83 பேர் நிலை என்னவென்று தெரியவில்லை. அவர்களை கண்டறியும் முயற்சியில் தமிழக அரசு ஈடுபட்டிருக்கிறது. ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் குழுவுடன் அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, வினோத், ராஜ்மோகன் ஆகியோர் டெல்லிக்கு சென்று இது தொடர்பான பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில்தான் நேபாளம் வெள்ளத்தில் சிக்கிய 21 தமிழர்கள் விமானம் மூலம் இன்று சென்னை திரும்புகிறார்கள். காத்மாண்டுவில் இருந்து 2.15 மணிக்கு புறப்பட்ட விமானம் 3:45க்கு டெல்லிக்கு வரவிருக்கிறது. அங்கிருந்து இரவு 8 மணிக்கு அவர்கள் சென்னைக்கு வரவிருக்கிறார்கள். ஒருபக்கம் காணாமல் போன 83 தமிழர்களை கண்டறியும் பணியிலும் தமிழக அரசு ஈடுபட்டிருக்கிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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