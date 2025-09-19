வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (13:31 IST)

பல்கலைக்கழக பாடங்களில் பெண்கள் எழுதிய புத்தகங்களுக்கு தடை! தாலிபான் அறிவிப்பு..!

பல்கலைக்கழக பாடங்களில் பெண்கள் எழுதிய புத்தகங்களுக்கு தடை! தாலிபான் அறிவிப்பு..!
ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான் அரசு, பல்கலைக்கழகங்களில் பெண்கள் எழுதிய புத்தகங்களுக்கு தடை விதித்துள்ளது, இது உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, பெண்களுக்கு எதிராக பல கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகின்றனர். இதற்கு சர்வதேச அளவில் தொடர்ந்து கண்டனங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 
 
இந்த நிலையில் ஆப்கானிஸ்தான் உயர்கல்வி அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, ஷரியா சட்டத்துடன் முரண்படுவதாக கூறி, பல்கலைக்கழக பாடத்திட்டங்களில் இருந்து பெண் எழுத்தாளர்கள் எழுதிய புத்தகங்களை நீக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த உத்தரவின்படி, பெண்ணுரிமை, பாலின ஆய்வுகள் போன்ற தலைப்புகளில் ஆப்கன் பெண்களால் எழுதப்பட்ட 140 புத்தகங்கள், மற்றும் ஈரானிய எழுத்தாளர்கள் எழுதிய 310 புத்தகங்கள் உட்பட மொத்தம் 679 பெண் எழுத்தாளர்கள் எழுதிய புத்தகங்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த நடவடிக்கை, ஆப்கானிஸ்தானில் கல்வி மற்றும் பெண் உரிமைகள் மேலும் பின்னோக்கி செல்வதை காட்டுவதாக மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran

வங்கக்கடலில் அடுத்தடுத்து 2 குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்திற்கு மஞ்சள் அலர்ட்..!

வங்கக்கடலில் அடுத்தடுத்து 2 குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்திற்கு மஞ்சள் அலர்ட்..!வங்கக்கடலில் அடுத்தடுத்து இரண்டு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளதால், தமிழகத்தின் சில பகுதிகளுக்கு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ஹிண்டன்பர்க் குற்றச்சாட்டுக்கள் ஆதாரமற்றவை: செபி அறிவிப்பால் உயரும் அதானி பங்குகள்..!

ஹிண்டன்பர்க் குற்றச்சாட்டுக்கள் ஆதாரமற்றவை: செபி அறிவிப்பால் உயரும் அதானி பங்குகள்..!இந்திய பங்குச் சந்தை கட்டுப்பாட்டு வாரியமான செபி அதானி குழுமத்தின் மீதான ஹிண்டன்பர்க் நிறுவனத்தின் குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை என அறிவித்ததை தொடர்ந்து, அதானி குழுமத்தின் தலைவர் கௌதம் அதானி, “வாய்மையே வெல்லும்! ஜெய் ஹிந்த்!” என சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

விவசாயிகளுக்கு உரம் கிடைக்கவிடாமல் செய்யும் திமுக பிரபலம்?? - அண்ணாமலை பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

விவசாயிகளுக்கு உரம் கிடைக்கவிடாமல் செய்யும் திமுக பிரபலம்?? - அண்ணாமலை பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!தென்மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு யூரியா மூட்டைகள் செல்லவிடாமல் திமுக பிரபலம் ஒருவர் கமிஷன் லாபி செய்வதாக தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார்.

50 ஆயிரம் முதல் 1.50 லட்சம் வரை..! கிடுகிடுவென விலை குறைந்த மாருதி சுசுகி கார்கள்! - விலை நிலவரம்!

50 ஆயிரம் முதல் 1.50 லட்சம் வரை..! கிடுகிடுவென விலை குறைந்த மாருதி சுசுகி கார்கள்! - விலை நிலவரம்!சமீபத்தில் ஜிஎஸ்டி வரிவிகிதம் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நிலையில் ஜிஎஸ்டி விலை குறைக்கப்பட்ட புதிய விலைப்பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது மாருதி சுசுகி நிறுவனம்.

விஜய் வீட்டிற்குள் அசால்ட்டாக நுழைந்த மர்ம நபர்! மொட்டைமாடியில் செய்த சம்பவம்!

விஜய் வீட்டிற்குள் அசால்ட்டாக நுழைந்த மர்ம நபர்! மொட்டைமாடியில் செய்த சம்பவம்!பிரபல நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவருமான விஜய் வீட்டிற்குள் மர்ம நபர் நுழைந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com