செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026
Last Updated : செவ்வாய், 17 மார்ச் 2026 (08:47 IST)

வல்லரசு போல் ஈரான் திருப்பி தாக்கும் என எதிர்பார்க்கவில்லை.. தோல்வியை ஒப்புக்கொண்ட டிரம்ப்?

மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவும் போர் பதற்றங்களுக்கு இடையே, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஈரானின் ராணுவ வலிமை குறித்து வியக்கத்தக்க கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளார். 
 
ஈரான் ஒரு மிகப்பெரிய வல்லரசு என்பதை உலகிற்கு உணர்த்தும் வகையில், அவர்கள் வளைகுடா நாடுகள் மீது இவ்வளவு பெரிய தாக்குதலை நடத்துவார்கள் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை என டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். ஈரானின் இந்த அதிரடியான பதிலடி தாக்குதல் தங்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
அமெரிக்காவின் அழுத்தங்களுக்கு பணியாமல், ஈரான் சரணடைவதற்கு பதிலாக திருப்பி தாக்கியிருப்பது அவர்களின் மிகப்பெரிய வலிமையை காட்டுகிறது என்று டிரம்ப் பாராட்டும் தொனியில் பேசியிருப்பது சர்வதேச அரசியலில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. 
 
ஈரானின் இந்த தாக்குதல் வளைகுடா பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ள நிலையில், அமெரிக்கா அடுத்தகட்டமாக எத்தகைய ராஜதந்திர நகர்வுகளை மேற்கொள்ள போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. ஈரானின் வியூகங்களை முன்கூட்டியே கணிக்க தவறியதை ஒப்புக்கொள்ளும் வகையில் டிரம்பின் இந்த கருத்து அமைந்துள்ளது.
 
ஆப்கானிஸ்தான் மீது பாகிஸ்தான் தாக்குதல்!.. 400 பேர் பலி!..கடந்த பல நாட்களாகவே ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே மோதல் இருந்து வருகிறது.

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் முக்கியத்துவம் இல்லை, தனித்து போட்டியிட முடிவு? அன்புமணி ஆலோசனை..!புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தங்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என கூறி, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தனித்து போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளது.

போர்க்கப்பல் எல்லாம் அனுப்ப முடியாது.. நீங்க ஆரம்பிச்ச போரை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க.. டிரம்பிடம் கைவிரித்த பிரிட்டன் பிரதமர்..மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் போர் பதற்றம் அதிகரித்துள்ள சூழலில், ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு போர்க்கப்பல்களை அனுப்ப வேண்டும் என்ற அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் கோரிக்கையைப் பிரிட்டன் பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளார்.

உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சியே இல்லையா? மருத்துவமனையில் குண்டு போட்ட பாகிஸ்தான்.. 400 பேர் பலி..!

உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சியே இல்லையா? மருத்துவமனையில் குண்டு போட்ட பாகிஸ்தான்.. 400 பேர் பலி..!ஆப்கானிஸ்தான் - பாகிஸ்தான் எல்லை பகுதியில் சில மாதங்களாக நிலவி வந்த பதற்றம் தற்போது நேரடி போராக வெடித்துள்ளது. நேற்று இரவு காபூலில் உள்ள 'ஓமிட்' போதைப்பொருள் மறுவாழ்வு மருத்துவமனை மீது பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் 400 பேர் உயிரிழந்தனர். 2,000 படுக்கைகள் கொண்ட இந்த மருத்துவமனை தரைமட்டமானதில் 250 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.

தோள் கொடுக்காதவன் முஸ்லீம் அல்ல.. மௌனம் ஏன்?. இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு ஈரான் கேள்வி!...ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்திருக்கக் கூடாது எனக் கூறி இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் கடந்த பல நாட்களாகவே அந்நாட்டின் மீது தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.

