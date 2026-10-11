நேபாளத்தில் மீண்டும் வெள்ளப்பெருக்கு.. 7 வீடுகளை காணவில்லை.. உயிரிழப்பு நடந்ததா?
நேபாளத்தின் கோர்கா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள புதி கண்டகி ஆற்றில் இன்று காலை திடீரென ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் கரையோர மக்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தீவிர எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. ஆற்றின் நீர்மட்டம் மிக வேகமாகக் கரைபுரண்டு ஓடியதால், அப்பகுதியில் இருந்த பல வீடுகள் வெள்ள நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக ஜகத் பகுதியில் ஆற்றுப் படுக்கையை ஒட்டி அமைந்திருந்த 5 முதல் 7 வீடுகள் முற்றிலுமாக வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதாகவும், ஆற்றின் கீழ்நிலைப் பகுதிகளிலும் சில வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த அசம்பாவிதத்தில் இதுவரை எந்தவொரு உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை என்பதை அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
அதிகாலை 4 மணியளவில் இடி முழக்கம் போன்ற பயங்கர சப்தத்துடன் ஆற்றில் திடீரென நீர்மட்டம் பெருக்கெடுத்ததாக உள்ளூர்வாசிகள் அச்சத்துடன் தெரிவித்தனர். சியுரிபாஸ் பகுதிக்கு மேலே ஏற்பட்ட நிலச்சரிவே இந்தத் திடீர் வெள்ளப்பெருக்குக்கு முக்கியக் காரணம் என முதற்கட்ட ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளதாக மாவட்ட முதன்மை அதிகாரி தர்மேந்திர குமார் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
அசம்பாவிதங்களைத் தவிர்க்கக் கரையோர மக்கள் அனைவரும் உடனடியாகப் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.