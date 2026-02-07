இந்தியாவுக்கு 25% வரி ரத்து.. ஆனால் ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகளுக்கு 25% கூடுதல் வரி: டிரம்ப் உத்தரவு
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகளுக்கு எதிராக கூடுதல் வர்த்தக வரிகளை விதிப்பதற்கான அதிரடி உத்தரவில் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.
ஈரானின் அணுசக்தித் திட்டம், பயங்கரவாத ஆதரவு மற்றும் பிராந்திய நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த "அதிகபட்ச அழுத்தம்" உத்தி மீண்டும் கையில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜூன் மாதம் ஈரானின் அணுசக்தி நிலையங்கள் மீதான அமெரிக்க தாக்குதல்களை தொடர்ந்து, இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த உத்தரவு உடனடியாக வரிகளை விதிக்கவில்லை என்றாலும், சீனா, ரஷ்யா, துருக்கி மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் போன்ற நாடுகளுக்கு 25% வரை வரி விதிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது உலகளாவிய எரிசக்தி சந்தை மற்றும் வர்த்தக உறவுகளில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
ஈரான் ஆட்சியின் வருமான ஆதாரங்களை துண்டிப்பதே டிரம்பின் முதன்மை நோக்கமாகும். இப்போதைக்கு அதிகாரிகளுக்கு இதற்கான விதிமுறைகளை வகுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இது சர்வதேச அரசியலில் ஒரு புதிய பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்திய பொருட்கள் மீதான 25% கூடுதல் வரியை ரத்து செய்தார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Siva