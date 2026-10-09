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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 9 October 2026 (15:43 IST)

டிரம்புக்கு மீண்டும் ஏமாற்றம்.. தமிழ் பெண்ணுக்கு கிடைத்தது அமைதிக்கான நோபல் பரிசு..

நாவநீதம் பிள்ளை
Written By: SIVA
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (15:43 IST)
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இந்தியத் தமிழ் வம்சாவளியைச் சேர்ந்த தென்னாப்பிரிக்கச் சட்ட வல்லுநரான நாவநீதம் "நாவி" பிள்ளைக்கு 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சர்வதேச சட்டங்களின் அதிகாரத்தை வலுப்படுத்தியதற்கும், அமைதியை மேம்படுத்தியதற்கும் அவரது வாழ்நாள் பங்களிப்பைப் பாராட்டி நோர்வே நோபல் குழு இந்த உயரிய விருதை வழங்கியுள்ளது.
 
85 வயதான நாவநீதம் பிள்ளை, தென்னாப்பிரிக்காவின் டர்பனில் ஒரு ஏழைத் தமிழ் குடும்பத்தில் பிறந்தவர். நிறவெறி  கால கட்டத்தில் பல தடைகளைத் தாண்டி, தென்னாப்பிரிக்க உயர் நீதிமன்றத்தின் முதல் வெள்ளையர் அல்லாத பெண் நீதிபதியாகப் பொறுப்பேற்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்தார்.
 
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் ஆணையராகப் பணியாற்றியதுடன், ருவாண்டா இனப்படுகொலைத் தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராகவும் சிறப்பான சேவையாற்றியுள்ளார். தற்போது சர்வதேச நீதிமன்றத்தின்  நீதிபதியாகப் பணியாற்றி வருகிறார்.
 
உலகெங்கிலும் போர்களும் மோதல்களும் அதிகரித்து வரும் இந்தச் சூழலில், வன்முறையின்றி சர்வதேசச் சட்டத்தின் வழியில் அமைதியை ஏற்படுத்த முடியும் என்பதற்கு நாவநீதம் பிள்ளையின் வாழ்க்கை ஒரு சிறந்த உதாரணம் என நோபல் குழு புகழாரம் சூட்டியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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