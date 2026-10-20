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  4. Sheikh Hasina Vows to Return to Bangladesh in December Despite Threats of Arrest and Death
Written By SIVA SIVA

உயிரே போனாலும் பரவாயில்லை.. வங்கதேசம் போக போகிறேன்.. ஷேக் ஹசீனா...

தன் நாட்டு மக்களுக்காக சேவையாற்றுவதே தனது தலையாய கடமை என்பதால்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (14:11 IST)
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வங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா, தம்மை கைது செய்தாலும் அல்லது கொன்றாலும் சரி, வரவிருக்கும் டிசம்பர் மாதம் தாய்நாடான வங்கதேசத்திற்கு திரும்புவதில் உறுதியாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். 
 
மாணவர் போராட்டங்கள் மற்றும் வன்முறையை தொடர்ந்து பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு வெளிநாட்டிற்கு தப்பிச்சென்ற அவர், வாஷிங்டனில் நடைபெற்ற 'அமெரிக்கா-வங்கதேச உறவுகள் மையம்' நிகழ்ச்சியில் காணொலி வாயிலாக கலந்துகொண்டு பேசுகையில் இதனை குறிப்பிட்டார்.
 
வங்கதேசத்திற்கு திரும்பினால் தமக்கு கடுமையான சித்ரவதைகள் அல்லது மரண ஆபத்து ஏற்படலாம் என்பது தனக்கு நன்றாக தெரியும் என்றும், ஆனாலும் எதற்கும் அஞ்சப்போவதில்லை என்றும் அவர் கூறினார். 
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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