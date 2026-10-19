பிரான்ஸ் மட்டுமல்ல.. ஐரோப்பிய நாடுகள் முழுவதும் பதற்றம்.. டிரம்ப் கிண்டல்..
ஐரோப்பிய நாடுகளில் நிலவும் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி, விலைவாசி உயர்வு மற்றும் வேலைவாய்ப்பின்மை காரணமாக மக்களிடையே அரசுகளுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன.
பிரான்ஸ், அல்பேனியா, இத்தாலி, போர்ச்சுகல் மற்றும் பெல்ஜியம் உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர். பிரான்சில் நடந்த போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்ததால், 140 ஆண்டுகள் பழமையான லிமோஜஸ் நகர அரங்கம் தீக்கிரையானதுடன், வணிக வளாகங்கள் சூறையாடப்பட்டன.
போராட்டங்களை கட்டுப்படுத்த கண்ணீர்ப்புகை குண்டுகள் மற்றும் நீர்த்தாரை பிரயோகங்களை பயன்படுத்திய காவல்துறையினர், நாடு முழுவதும் 1,800-க்கும் மேற்பட்டோரைக் கைது செய்துள்ளனர்.
அல்பேனியாவில் ஊழல் மற்றும் விலைவாசியை கண்டித்து பிரதமர் எடி ராமா பதவி விலக கோரி போராட்டம் நடக்கிறது. இத்தாலி, போர்ச்சுகல் மற்றும் பெல்ஜியம் நாடுகளிலும் வீட்டு வாடகை உயர்வு, எரிபொருள் விலை மற்றும் கல்விச் செலவுகளை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதற்கிடையில், பிரான்ஸ் வன்முறை சம்பவங்களை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் மற்றும் துணை அதிபர் ஜே.டி.வான்ஸ் ஆகியோர் கிண்டல் செய்துள்ளனர்.. ஐரோப்பிய நாடுகளில் பொதுமக்களின் பொருளாதாரச் சுமைகளைக் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற அழுத்தம் அதிகரித்து வருகிறது.