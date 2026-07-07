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மைக்ரோசாப்ட் கொடுத்த திடீர் அதிர்ச்சி.. 4800 பேர் வேலையை விட்டு நீக்கம்...!
சர்வதேச அளவில் நிலவி வரும் பொருளாதார சூழல் காரணமாக, முன்னணி நிறுவனங்கள் பலவும் தங்களது ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்து வருகின்றன. இதனால், எப்போது வேலை பறிபோகுமோ என்ற அச்சத்திலேயே ஊழியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். இந்த சூழ்நிலையில், அமெரிக்காவின் முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனமான மைக்ரோசாப்ட், ஒரே நேரத்தில் சுமார் 4,800 ஊழியர்களை அதிரடியாக பணிநீக்கம் செய்துள்ள தகவல் உலக அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த திடீர் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கைக்கு முக்கியக் காரணமாக, 'ஏஐ' எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் அபரிமிதமான வளர்ச்சி சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனம் தற்போது செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் அதிக அளவில் முதலீடுகளை செய்து வருவதால், பாரம்பரிய பணிகளில் இருந்த ஊழியர்களை நீக்க முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மனிதர்கள் செய்து வந்த வேலைகளை ஏஐ தொழில்நுட்பமே மிக எளிதாக செய்து முடிப்பதால், இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே பல்வேறு நிறுவனங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களின் வேலைவாய்ப்பை பறித்துள்ள ஏஐ தொழில்நுட்பம், தற்போது மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் 4,800 ஊழியர்களின் பணிநீக்கத்திற்கும் முதன்மை காரணமாக அமைந்திருப்பது, தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் உள்ள ஒட்டுமொத்த ஊழியர்கள் மத்தியிலும் பெரும் அதிர்ச்சியையும், தங்களது வேலை உத்தரவாதம் குறித்த பயத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
திமுக அவதூறு பரப்பினால் கடும் பதிலடி கொடுப்போம்: அமைச்சர் வன்னியரசு
தமிழக அமைச்சரவையில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இணைந்துள்ள நிலையில், திமுக தொடர்ந்து விசிக மீது அவதூறு பரப்புவதாகத் தவெக அரசின் தற்போதைய அமைச்சரான வன்னிய அரசு கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். திமுக அவதூறு பரப்பினால் அதற்குரிய பதிலடியை தவெக-விசிக கூட்டணி அரசு கொடுக்கும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறது ரூ.1000 கோடி முதலீடு.. முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்...
தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. உலக புகழ்பெற்ற ஜப்பானிய நிறுவனமான ‘ஹிட்டாச்சி’ தமிழகத்தில் மேலும் 1,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது.
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மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்கள் யார் யார்? சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள நபர்கள் யார் யார், ஆக்கிரமிப்பின் அளவு எவ்வளவு என்பது குறித்த விரிவான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. கோவிலின் சொத்துக்களை மீட்கவும், கோவிலை புனரமைத்து விரைவாக குடமுழுக்கு நடத்தவும் கோரி தொடரப்பட்ட பொதுநல வழக்கின் விசாரணையின் போது இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.