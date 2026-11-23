இந்தியாவை பார்த்து ஆச்சர்யப்படுகிறேன்!.. அட நம்ம புதினே சொல்லிட்டாரே!...
இந்தியாவில் ஹிந்தி பேசுபவர்கள் மட்டுமல்லாமல் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், குஜராத்தி, உருது, மராத்தி, வங்காளம் உள்ளிட்ட பல மொழிகள் பேசுபவர்களும் வசிக்கிறார்கள். வாழ்கிறார்கள். இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடாகவே பார்க்கப்படுகிறது
இந்நிலையில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் ‘இந்தியாவில் 150 கோடி பேர் வசிப்பதாகவும், ஹிந்தி பிரதான மொழி எனவும் பிரதமர் மோடி கூறினார். 150 கோடி பேரில் 60 சதவீத மக்கள் மட்டுமே முதன்மையான ஹிந்தி மொழியை பேசுகின்றனர்..
மீதமுள்ள மக்கள் பிராந்திய மொழிகளில் பேசுகிறார்கள்.. இந்த பன்முகத்தன்மை என்னை வியக்க வைத்தது.. பல நூறு மொழிகள் கலாச்சாரங்கள் கொண்ட மக்கள் எவ்வித பிரச்சினையும் இல்லாமல் வாழ்வது ஆச்சரியம் அளிக்கிறது’ என இந்தியாவை பாராட்டி பேசியிருக்கிறார்.
மீதமுள்ள மக்கள் பிராந்திய மொழிகளில் பேசுகிறார்கள்.. இந்த பன்முகத்தன்மை என்னை வியக்க வைத்தது.. பல நூறு மொழிகள் கலாச்சாரங்கள் கொண்ட மக்கள் எவ்வித பிரச்சினையும் இல்லாமல் வாழ்வது ஆச்சரியம் அளிக்கிறது’ என இந்தியாவை பாராட்டி பேசியிருக்கிறார்.