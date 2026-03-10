செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026 (19:47 IST)

donald trump, iron, israel, டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரான், இஸ்ரேல், அமெரிக்கா, போர்

modi putin
இந்தியா கடந்த பல வருடங்களாக ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கி வந்தது. ஆனால் அதற்கு அமெரிக்கா எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவது நிறுத்தப்பட்டது. ஏனெனில் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியாவுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் 50 சதவீத வரி விதித்தார். அதன் பின் பேச்சு வார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு அது இந்தியா மீதான வரியை அமெரிக்கா 18 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது..

அதோடு இனிமேல் ரஷ்யாவிடமிருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்காது எனவும் டொனால்ட் டிரம்ப கூறினார்.. கடந்த 10 நாட்களுக்கும் மேலாக ஈரான் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் போர் நடைபெற்று வருவதால் கச்சா எண்ணெய் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது..

மேலும் கச்சா எண்ணெய் விநியோகமும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே 30 நாட்கள் ரஷ்யாவிடமிருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என அமெரிக்கா அனுமதி கொடுத்தது. இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா என்ன அனுமதி கொடுப்பது?. பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏன் அமைதியாக இருக்கிறார்?.. என காங்கிரஸ் விமர்சித்து வருகிறது.

இந்நிலையில் ரஷ்யா தனது கச்சா எண்ணெய் விலையை கணிசமாக உயர்த்தியிருக்கிறது. இதுவரை இந்தியாவிற்கு தள்ளுபடி விலையில் கச்சா எண்ணெய் வழங்கி வந்த ரஷ்யா தற்போது அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்ய திட்டமிட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளி வந்திருக்கிறது. போர் மூலமாக ஏற்பட்ட நெருக்கடியை பயன்படுத்தி எரிசக்தி மூலம் வருவாய் ஈட்ட ரஷ்யா திட்டமிட்டிருப்பதாக தெரிகிறது.

மினிமம் பேலன்ஸ் இல்ல!. மக்களிடமிருந்து 19 ஆயிரம் கோடி அபராதம்!...

மினிமம் பேலன்ஸ் இல்ல!. மக்களிடமிருந்து 19 ஆயிரம் கோடி அபராதம்!...தனியார் மற்றும் அரசு என எந்த வங்கியாக இருந்தாலும் குறைந்தபட்சம் குறிப்பிட்ட தொகையை வங்கி கணக்குகளில் இருப்பு வைத்திருக்க வேண்டும் என ரிசர்வ் வங்கியின் விதிமுறை இருக்கிறது .

எல்லாத்தையும் விட்டு வந்துட்டேன்!.. இனிமே அரசியல்தான்!.. வேட்பாளர்களிடம் உருகிய விஜய்!..

எல்லாத்தையும் விட்டு வந்துட்டேன்!.. இனிமே அரசியல்தான்!.. வேட்பாளர்களிடம் உருகிய விஜய்!..விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கி 2 வருடங்கள் முடிந்துவிட்ட நிலையில் அவர் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

சென்னை முடியாது.. டெல்லிக்கு வாங்க!. விஜயை விடாம விரட்டும் சிபிஐ!...

சென்னை முடியாது.. டெல்லிக்கு வாங்க!. விஜயை விடாம விரட்டும் சிபிஐ!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த வருடம் செப்டம்பர் 27ம் தேதி மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்காக கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அங்கு பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியிருந்தனர்.

மம்தா பானர்ஜியின் Fake News Factory உருவாக்கிய வதந்தி.. ஜனாதிபதி குறித்த வதந்திக்கு பாஜக பதிலடி..!

மம்தா பானர்ஜியின் Fake News Factory உருவாக்கிய வதந்தி.. ஜனாதிபதி குறித்த வதந்திக்கு பாஜக பதிலடி..!பாரத ரத்னா விருது வழங்கும் விழாவில் குடியரசு தலைவருக்கு உரிய மரியாதை அளிக்கப்படவில்லை என மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி முன்வைத்த குற்றச்சாட்டை பாஜக வன்மையாக மறுத்துள்ளது.

ஆதரவு கொடுத்தது ஒரு கட்சி!.. அதுவும் போச்சா!.. தவெகவை அசிங்கப்படுத்திட்டாங்களே!..

ஆதரவு கொடுத்தது ஒரு கட்சி!.. அதுவும் போச்சா!.. தவெகவை அசிங்கப்படுத்திட்டாங்களே!..நடிகராக இருந்த விஜய் திடீரென தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறினார்..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com